Har metoo endelig kommet til Sp?

Det er ikke sikkert Odd Roger Enoksen ville blitt forsvarsminister om han og statsminister Jonas Gahr Støre hadde blitt informert om at det forelå en potensiell metoo-sak mot Enoksen. Senterpartiet satt på informasjon om saken. Men unnlot å involvere Støre.

Senterpartiet ble informert om saken allerede metoo-høsten 2017. Den tidligere nestlederen i Nordland Senterparti, Hilde Lengali, reagerte da på at partiets generalsekretær Knut M. Olsen uttalte til Dagsavisen at det ikke var noen metoo-saker i Senterpartiet.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Erik Edland / TV 2

Hun mente derimot det var på sin plass å informere partiet om at, jo, det var metoo-saker også hos dem. Hun kontaktet partiets nestleder Anne Beathe Tvinnereim, og fortalte om to ubehagelige episoder med tidligere partileder Odd Roger Enoksen tilbake til 2000 og 2001, episoder som også var medvirkende til at hun til slutt forlot partiet.

Tvinnereim informerte partiets generalsekretær. Siden dette var i 2017, og det var ti år siden Enoksen hadde forlatt politikken, ble de enige om at det ikke var noen hensikt å levere inn et formelt varsel. Enoksen hadde ingen verv eller posisjon i partiet eller politikken den gang.

Siden Enoksen var ute av politikken for lengst, fremstår det naturlig at det ikke blir åpnet en formell varslingssak mot ham i partiet.

Men Senterpartiet hadde ikke noen spesielt stolt historie når det gjelder håndtering av metoo-saker internt på den tiden. Den mest kjente saken til nå er fra en hyttetur med en gjeng Sp-kompiser fra Trøndelag i 2016, hvor Nationen et par år senere kunne avsløre at minst en av dem sendte Messenger-meldingen «Vi har lyst på fitta di» til tidligere partileder Liv Signe Navarsete. Alle gutta nektet plent å ha sendt meldingen. Trygve Slagsvold Vedum skal ifølge Nationen ha «tatt noen telefoner» før partiet «henla» det hele fordi de ikke fant ut hvem som sendte meldingen. Ifølge Nationen hadde ikke en gang partilederen kontaktet alle deltagerne på hytteturen. Nå sitter to av kompisene fra den sagnomsuste hytteturen, Ola Borten Moe og Bjørn Arild Gram, som statsråder i regjeringen.

Så går det altså noen få år, og så gjør Odd Roger Enoksen et overraskende comeback i toppolitikken som forsvarsminister. Han er uvitende om at Olsen og Tvinnereim, som begge fortsatt er generalsekretær og nestleder i partiet, sitter på informasjon med påstander om trakasserende oppførsel fra hans side.

METOO-VARSLER: Hilde Lengali har levert inn et varsel mot forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Det Lengali beskriver er en klassisk metoo-sak: En partileder sier til en yngre tillitsvalgt i partiet at han ønsker å jobbe for at hun skal bli stortingskandidat. De avtaler å snakke nærmere om dette under fire øyne på hans hotellrom. Men han prøver seg i stedet på henne. Hun avviser ham. Så opplever hun at det ikke blir mer snakk om den stortingsplassen. Lengali nådde heller ikke opp i nominasjonsprosessen.

Konfrontert med dette, to tiår etterpå, viker derimot ikke Odd Roger Enoksen unna. Han stiller til intervju, og beklager egen oppførsel fra den gangen. Selv om han sier han ikke husker selve episoden fra hotellrommet, så kjenner han seg igjen i en annen episode, og understreker at han heller ikke har noen grunn til å benekte at hele hennes historie er sann. Han sier også at han i ettertid forstår at hun kunne oppleve hans oppførsel slik hun gjorde.

MEKTIG MANN: Odd Roger Enoksen var partileder i Senterpartiet da episodene med Hilde Lengali skal ha funnet sted. Enoksen beklager i dag. Foto: Tor Richardsen / SCANPIX

Enoksen ble heller aldri gjort oppmerksom på at det lå en potensiell metoo-sak mot ham og ulmet. Hverken før han ble statsråd, eller etter. Først da Hilde Lengali leverte inn et formelt varsel mot ham, et halvt år etter at han kom inn i regjering, fikk Enoksen mulighet til å fortelle sin versjon, og komme med sin beklagelse.

Jeg vet ikke hvor denne saken eventuelt vil ende. Det noe forslitte uttrykket om at håndteringen av en skandale er vel så viktig som selve skandalen i gjelder i høyeste grad her også. I denne saken er det også ulike lag med skandaler og kritikkverdige forhold, ikke bare Enoksens handlinger for 20 år siden.

Senterpartiet har litt å svare for også. Håndteringen i forkant av regjeringsutnevnelsen gjør at det er all grunn til å stille spørsmål om Senterpartiet har forstått kjernen i metoo-saken, og om metoo endelig har kommet til partiet.

Trygve Slagsvold Vedum skal ha vært uvitende om informasjonen som både en av hans nestledere og partiets generalsekretær satt med. Men som leder skal han sørge for at det er rutiner og kultur for å sikre at slike saker også når han når det trengs. Der har han feilet.

Senterpartiet har også sviktet sin regjeringssjef, Jonas Gahr Støre (Ap). Det er grunn til å tro at både generalsekretær Olsen og nestleder Tvinnereim var involvert i diskusjonen om hvem som skulle bli statsråder, uten at noen av dem informerte om Lengalis beskyldninger. Støre har ikke kommentert saken, men han var uvitende om metoo-påstandene da han utnevnte Enoksen. Dette er informasjon en påtroppende statsminister trenger å vite.

Det er forståelig at Enoksen kjenner på et ubehag når fortiden innhenter ham slik som her. Men hun som varsler har kjent på et stort ubehag i lengre tid. Det er Enoksens ansvar, men Senterpartiet har også et ansvar for å ivareta henne.

Derfor er det klokt av Enoksen å håndtere saken som han gjør. Han sår ikke tvil om varslerens historie eller hennes motiver. Han tror på hennes opplevelser, og beklager egen oppførsel.

Mange av dem som har mistet posisjoner som følge av metoo-saker, og de som i fremtiden må svare for lignende handlinger, kan ha noe å lære av Enoksens håndtering.