Fans kan bli fratatt regnbueflagg under fotball-VM

Regnbueflagg kan bli tatt fra supportere under fotball-VM i Qatar for å beskytte dem fra å bli angrepet, sier en tjenestemann i den qatarske regjeringen.

Det er generalmajor Abdulaziz Abdullah al-Ansari som i et intervju med nyhetsbyrået AP sier at homofile eller folk innenfor LHBTQ-kategorien vil bli ønsket velkomne til VM i november. Han er samtidig imot åpenlys promotering av LHBTQ-rettigheter under sluttspillet.

Homofili er kriminelt og kan straffes med inntil sju års fengsel i Qatar.

– Hvis han (en supporter) heiste regnbueflagget, og jeg tok det fra ham, er det ikke fordi jeg virkelig ønsker å ta det for å fornærme ham, men for å beskytte ham, sier al-Ansari til AP.

ADVARER: al-Ansari advarer fans om å ta med regnbueflagg, for deres egen sikkerhet. Foto: Darko Bandic / AP

Han er involvert i overvåkingen av sikkerheten rundt VM-arrangementet og er også leder av avdelingen for internasjonalt samarbeid i den qatarske regjeringen.

– Fordi hvis det ikke er meg, kan noen andre rundt gå til angrep. Jeg kan ikke garantere for oppførselen til hele folket. Og jeg vil fortelle ham: «Vær så snill, du trenger ikke heise flagget på dette tidspunktet», forklarer han.

– Hvis du vil demonstrere ditt syn på situasjonen, demonstrer det i et samfunn der det vil bli akseptert, legger han til.

– Alle er velkomne

Norges fotballpresident Lise Klaveness talte til Fifa-kongressen i Doha torsdag. Talen inneholdt skarp kritikk mot Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) og VMs arrangørland Qatar. I timene etter ble talen omtalt verden over.

– Fotballen er for alle, for gutter og jenter av ulik farge, for hetero- og homoseksuelle. Det er avgjørende at fotballens ledere fortsetter å bevege seg fra politikk til faktisk påvirkning. Det er ikke rom for arrangører som ikke kan garantere for sikkerhet og respekt for LHBTQ-personer som skal delta på dette «drømmenes teater», sa hun i innlegget på kongressen.

Fifa-president Gianni Infantino sa på sin side denne uken at «alle vil se at alle er velkomne her i Qatar, også når vi snakker om LHTBQ».

Al-Ansari garanterer for sikkerheten til LHBTQ-personer under VM, og fraråder ingen fra å reise til landet – tvert imot:

– Reserver rom sammen, sov sammen – det bekymrer vi oss ikke for. La oss ikke gå til de individuelle og personlige tingene som kanskje skjer mellom disse menneskene, sier han og legger til:

– Her kan vi ikke endre lovene. Du kan ikke endre religionen i 28 dager for et VM.

Forvirring

Joyce Cook, ansvarlig for sosialt ansvar og utdanning i Fifa, har uttalt at regnbueflagg er velkomne på arenaene i Qatar. VM-sjefen Nassel Al-Khater har tidligere sagt at «vi vil respektere» Fifas retningslinjer for å tillate regnbueflagg.

Men al-Ansaris kommentarer om konfiskering har skapt forvirring for flere aktivister.

– Denne inkonsekvensen og fortsatte mangelen på detaljer når det gjelder hvordan dette blir håndtert utover retorikken om at «alle er velkomne», er mildt sagt bekymringsfullt, sier Chris Paouros i Det engelske fotballforbundets inkluderingsråd.