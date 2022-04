Advarer mot innbrudd i påsken – her er rådene til deg som skal reise bort

Påskeferien nærmer seg med stormskritt, og med koronaregler de to siste årene, er nok mange klare for å lette på reisefoten.

Men før du har pakket kofferten og sitter i bilen på vei mot hytta eller på flyet til varmere strøk, er det viktig å huske på én viktig ting: Har du sørget for å gjøre det du kan for å unngå innbrudd i hjemmet?

Politiet advarer nå nemlig mot risiko for innbrudd i påskeferien.

Selv om politiet ser en nedgang i antall grove tyverier i hjemmet, er det likevel en utfordring med innbrudd når huseiere drar på lengre ferier.

PASS PÅ: Tyvene tar ikke påskeferie, så pass opp for innbrudd! Foto: Sara Johannessen Meek

– Politiet har i en årrekke registrert en nedgang i grove tyverier fra private hjem. Likevel er det viktig å ha fokus på dette i forebyggende hensikt, sier leder for Bergen Sør politistasjon, Ronny Andre Øvrebotten.

Tidsstyrt belysning

Øvrebotten forteller at påskehøytiden kan medføre en forhøyet risiko for boliginnbrudd ved at boliger står tomme over tid. Politiet kommer derfor med noen enkle tips og råd til hvordan man kan unngå innbrudd mens man er på ferie i påsken.

Kombinasjonen avstand mellom hus, usjenert innsyn og manglende oppsyn, gjør det mer attraktivt for tyver å begå innbrudd og tyveri fra bolig, forklarer Øvrebotten. Videre sier han at hus som er merket med at man har alarmsystem, og man også har noe lys påslått deler av døgnet, er mindre utsatt for tyveri.

Men skal lysene stå på når man drar på ferie, lurer du kanskje på? Du har kanskje ikke råd til en ellevill strømregning?

Øvrebotten forteller at teknologien har kommet en lang vei, og at det finnes smarte løsninger på nettopp dette.

– Det er en mulighet å tidsstyre belysningen i hjemmet fra mobilen. Da kan man for eksempel la lyset være på i én til to timer i løpet av dagen, eller ha et lite lys her og et lite lys der. Tilsvarende kan bevegelsessensorer detektere bevegelse i garasjen og rundt boligen. Dette kan være for at tyver som eventuelt holder oppsyn med et område, kan tro at det er folk hjemme, sier han.

OPPFORDRING: Ronny André Øvrebotten, politistasjonssjef i Bergen sør, oppfordrer folk til å tenke over hva de kan gjøre i hjemmet for å unngå innbrudd mens man er på ferie. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Nabohjelp

Et annet tips er å gjøre gode avtaler med familie eller naboer når man er bortreist. En god nabo kan enkelt ha oppsyn med huset, og vil reagere på fremmede.

– Det er lurt å avtale at en nabo for eksempel kan vanne planter, ta inn post, søppelspann og så videre. Tilsvarende å sette trillebår og hageredskaper lett synlig i hagen, slik at det ser ut som det er aktivitet i hagen. Da kan uvedkommende tolke endringene som bevegelse i nabolaget og hjemmet, sier stasjonssjefen.

Kvaliteten på boligen, og tilgjengelighet har også mye å si. Øvrebotten anbefaler å gjøre det vanskelig å klatre opp langs fasaden på huset ditt, ved å låse fast hagestigen på husveggen.

– Det er også viktig at dører og vinduer har FG-godkjente låser. Det har mye å si i forhold til å komme seg inn. Hvis det bråker og er vanskeligere å ta seg inn i en bolig, skaper det kanskje reaksjoner i nabolaget.

ADVARER: Politiet advarer mot at det kan være risiko for innbrudd i påskeferien. Foto: Aage Aune / TV 2

I tillegg er det lurt å fotografere og gjemme unna dyre verdier man har i huset.

– Hvis du har dyre verdisaker liggende synlig som for eksempel datamaskiner, stereoanlegg/TV og så videre i boligen og tyvene kikker inn, så ligger jo alt klart for henting, sier han.

– Det samme gjelder de mange åpne garasjene, hvor folk har stående dyre vinterdekk på felg, verktøy, EL-sykler og hageredskaper. Dette er verdigjenstander man gjerne bør sikre særskilt, eventuelt låse det inn i boligen, sier han videre.

Sosialie medier

Et annet godt tips er å være bevisst på hva man legger ut på sosiale medier.

– Man trenger ikke å fortelle hele verden at man skal på ferie. Folk tenker lite på alt som deles, og det er absolutt en risiko å ta når man går ut på sosiale medier og forteller hvor man skal og hvor lenge man er borte. Det samme kan gjelde egne barn og ungdommer, sier han.

TYVEN, TYVEN: En innbruddstyv er rask, så ta dine forhåndsregler før du reiser vekk på påskeferie. Foto: Arkiv/Scan-Foto

Selv om de aller fleste ikke lenger har fasttelefon hjemme, ønsker stasjonssjefen likevel å gi et siste råd til de som fortsatt har det:

– Det går an å viderekoble fasttelefonen til egen mobiltelefon. Hvis det ringer og ringer, er det en indikasjon på at det ikke er noen hjemme. Men hvis man viderekobler den til egen mobiltelefon og denne blir besvart, så vil tyvene ofte bevege seg videre, sier han.

Øvrebotten mener det er fint at det settes fokus på problematikken i mediene. Likevel vil han ikke overdramatisere hyppigheten av boliginnbrudd.

– Noe oppmerksomhet rundt fenomenet, og gode risikoreduserende tiltak alene og sammen med andre, vil redusere risikoen for innbrudd i nettopp din bolig.