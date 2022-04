Smart og enkelt grep totalforvandlet stuen

Tid for hjem og designer Aina Sollie Steen fikk i oppgave å se om stuen til trebarnsfamilien kunne gjøres mer praktisk. Her var mangel på funksjonell oppbevaring, store deler av stuen føltes som en trafikksone og familien syntes rommet føltes trangt.

FØR: Buegang inn til stuen gir en tungvint løsning. Foto: Pandora Film/TV 2

Ved å rive veggen mellom gang og stue fikk rommet et helt annet utrykk, og avstanden mellom kjøkkenet og spisestuen ble minimal – noe Gunnhild og Arild satte stor pris på, da de fikk se resultatet.

– Dette er blitt et helt annet rom. Det er veldig stor forskjell, virkelig!

ETTER: Veggen mot gangen er revet og alle flater har fått nye farger. Foto: Pandora Film/TV 2

Familien hadde fått ny romløsning i stuen, nye farger på veggene, og en spesiell tapet på endeveggen ved spiseplassen.

– Vi synes fargene er kjempefine – rolige og dempede. Og tapeten er sprek, sier Gunhild.

Smart grep

Fra før av var det en liten gang mellom kjøkken og stue. Denne lå på toppen av trappen. Aina valgte å rive veggen mellom gang og stue, slik at trapperommet også skulle oppleves som en del av stuens volum.

På denne måten kommer man inn midt i rommet, og det er kort vei til spiseplass, sofaområde og TV-krok.

I tillegg til å gjøre om på romløsningen, ble alle flater rehabilitert. På gulvet ble det lagt varmekabler, før ny enstavs parkett i eik ble lagt på toppen. Veggene ble i hovedsak helsparklet, før de ble malt eller tapetsert.

Alle vinduskarmer og listverk ble malt i de respektive veggvargene. Kun taket ble beholdt i sin opprinnelige form.

VARME TONER: Peisen har fått gyldne blanke fliser, og veggene er malt i varme toner. Foto: Pandora Film/TV 2

Der familien hadde revet det gamle ildstedet, ble det bygget opp en ny peisløsning med fliser.

Se hva som ble brukt av materialer, farger og interiør i produktlisten.

Designer Ainas tanker for oppussingen

– Dette rommet har en nydelig atmosfære med flott utsikt og masse lys som slipper inn, så her handlet det om å få kombinert dette med god funksjon, sier Aina Sollie Steen.

Hun hadde blitt overbragt huseiernes ønsker om god plass til lek, samvær, avslapping og gjester. Alt dette på de ikke så veldig mange kvadratmeterne som var til rådighet.

– Jeg tenker alle rom kan bli en bedre utgave av seg selv. Det er mulig å få rom til å oppleves større, forteller Aina.

I dette tilfellet handlet det ifølge Aina om å åpne opp rommet på en ny måte – ved å rive veggen til gangen – og å gå inn og soneinndele rommet.

Soneinndelingen ble gjort ved hjelp av møbleringen: Tydelig område for spiseplass, sofagruppe og TV-krok. De ulike sonene ble også forsterket ved å bruke litt ulike fargenyanser på veggene i de tre avdelingene.

Oppbevaring fra gulv til tak

Siden romløsningen var gjort om på, kunne Aina få laget en stor hylle som hadde åpninger tre veier. Denne ble som et midtpunkt i rommet, og er laget av til sammen 13 helt like hyllemoduler.

HYLLER: 13 hyllemoduler ble satt sammen tilen praktisk enhet. Foto: Pandora Film/TV 2

Disse ble ikke plassbygget denne gangen, men satt sammen av Ikea-moduler. Noen av hyllene ble kortet ned på dybden for at de ikke skulle komme i konflikt med trappen.

ROMDELER: I tillegg til å ha plass til mye fungerer hyllen også som en romdeler. Foto: Pandora Film/TV 2

Hyllene er kvadratiske og lett å sette sammen på mange måter. En hylleenhet har fire rom. Da de ble satt sammen fylte de hele høyden fra gulv til tak midt i rommet. I hyllemodulen ble det også en TV-benk inne i TV-kroken.

Fargeinspirert TV-krok

Bakerst i rommet ble det laget en tydelig sone for avslapping og TV-titting.

Sofaen er vendt mot TV på veggen og hyller for oppbevaring. Den nye peisen som er bygget opp fungerer som en romdeler mellom TV-kroken og resten av stuen.

Dersom man ønsker enda mer skille kan man faktisk trekke for en gardin og gjøre dette til et eget rom i rommet.

FLEKSIBELT: TV-kroken kan bli en egen liten hule ved å trekke for gardinen. Foto: Pandora Film/TV 2

TV-kroken ble malt i en lillatone, inspirert av en av fargene i det gamle blyglassvinduet som finnes her.

Lys utsiktslounge

På fremsiden av ildstedet plasserte Aina den nye sofagruppen. Foran vinduet er utsikten fantastisk, og Aina tenkte at dette var et fantastisk sted å slå seg ned for en ettermiddagskaffe eller en middagslur.

To sofaer ble plassert mot hverandre. Dette er lyse, lette sofaer som ikke stjeler verken mye plass, eller mye oppmerksomhet. Sammen med et lyst gulvteppe ble dette en tydelig loungesone i rommet.

UTSIKTSPLASS: To lette sofaer foran vinduet, badet i lys utenfra. Foto: Pandora Film/TV 2

Uvanlig tapet

Spiseplassen fikk rommets mest spektakulære materiale på veggen – nemlig en rutete tapet i lilla og gylne farger. Denne tar opp alle fargene som ellers er brukt i rommet, og toppes med plysj-effekt. En ganske uvanlig tapet, men det er også meningen, ifølge designeren.

– Det kan bli litt kjedelig med bare malte flater, så jeg fant en litt crazy tapet. Dette blir godbiten i rommet som samler opp alle fargene, sier Aina.

RUTER: Uvanlig tapet i rutemønster og plysjeffekt. Foto: Pandora Film/TV 2

Spiseplassen ble ellers møblert med en liten lett sofa mot veggen, og et rundt eikebord som har to ileggsplater. De komfortable pinnestolene hadde familien fra før.

Gjort noen endringer

Gunhild og Arild har nå bodd i den nye stuen sin et par måneder og forteller at de stortrives. De liker løsningene og fargene veldig godt, men har måttet forandre på én ting.

– De lyse smale sofaene og marmorbordet er byttet ut med møbler vi hadde fra før, forteller Gunhild.

– De som ble satt inn var veldig fine, men de passet ikke helt til vårt bruk. Vi sitter gjerne fire stykker oppå hverandre, slik småbarnsfamilier gjør. Da ble de litt for smale i setet. Nå fungerer stuen kjempefint, sier hun.

Ellers forteller hun at TV-kroken er lun og behagelig, og at gardinen – i tillegg til å kunne dele inn rommet – også fungerer som sceneteppe i barnas lek.

– Vi føler oss veldig heldige som fikk være med på dette. Tenk at mens vi var på skiferie ble det laget ny stue til oss! Helt ny stue uten at vi i det hele tatt var med på et byggeprosjekt. Det er vi veldig glade for, avslutter hun.

GJENGEN: Laget ny stue til familien mens de var på skiferie. Foto: Pandora Film/TV 2

