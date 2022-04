Vanja (28) har tatt populært grep – eksperten tviler på at det vil lønne seg

Norges Bank satte i forrige uke opp styringsrenten til 0,75 prosent, og varslet ytterligere syv renteøkninger innen utgangen av 2023.

Da vil styringsrenten komme opp i 2,5 prosent, som vil kunne gi en boliglånsrente på rundt fire prosent.

Den varslede renteoppgangen fikk 28 år gamle Vanja Henriksen Riesto til å ta grep.

– Jeg har bundet renten min i tre år for å kunne sove godt om nettene, og slippe å kanskje våkne opp til ekstra utgifter på flere tusen kroner i måneden, sier Riesto til TV 2.

VIKTIG: Vanja Henriksen Riesto mener det er viktig for henne å binde renten. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Hva hadde en dobling i renten betydd for deg?

– Da hadde alt sosialt falt fra. Jeg hadde måttet stramme inn skikkelig og levd et kjipt liv, sier Riesto.

Kraftig økning i interessen for å binde renten

28-åringen er ikke alene. Både Nordea og DNB har etter de nye rentesignalene opplevd en eksplosiv økning i antall henvendelser fra kunder som vil binde renten på boliglånet.

– Vi merker en kraftig økning på henvendelser fra kunder rundt fastrente. Sammenlignet med hva vi opplever til vanlig, mottar vi nå 15-20 ganger så mange henvendelser rundt fastrente, sier leder for privatmarked i Nordea Norge, Randi Marjamaa, i en pressemelding.

Marjamaa sier mange kunder forteller at de er bekymret for utgiftsøkninger, både i form av høyere renter og dyrere strøm, drivstoff og mat.

– Det er et samlet bilde hvor mange opplever at det kan bli press på privatøkonomien fremover, og da ønsker man informasjon rundt rentebinding for å se om det kan gi mer forutsigbarhet, sier Marjamaa.

– Lønner seg ikke

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB mener at det å binde renten som oftest ikke lønner seg.

– Jeg vil aldri si at det å binde renten vil lønne seg. Da spekulerer man i boliglånsrenten sin, og det vil jeg ikke anbefale, sier Sandmæl til TV 2.

BØR TENKE SEG OM: Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, mener folk bør tenke seg før de velger å binde renten. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Hun mener likevel at det for noen kan lønne seg å binde renten.

– Man bør binde renten hvis man ikke tåler en renteoppgang, og hvis man ønsker forutsigbarhet, sier Sandmæl.

Sandmæl synes det er viktig å være bevisst på hvor lenge man velger å binde renten.

– Hvis du vurderer å binde renten, anbefaler jeg å gjøre det for enten fem eller ti år. Kortere enn det er kanskje ikke hensiktsmessig, sier Sandmæl.

– Bør folk bekymre seg for de varslede renteoppgangene?

– Vi har hatt en historisk lav rente, så renteoppgangen bør ikke komme som en overraskelse. Men folk kan føle på det siden det også har vært en økning på mange andre kostnader. Derfor er det nå langt flere enn normalt som har bundet eller skal binde renten, sier Sandmæl.

Nødvendig å binde renten

Vanja Henriksen Riesto fikk med seg Sandmæls råd og mener fortsatt at det å binde renten er nødvendig for henne.

– Det å tenke penger hele tiden synes jeg er slitsomt, og derfor er det greit å binde renten så jeg vet hva jeg har å rutte med hver måned, sier Riesto.

STABILITET: Vanja Henriksen Riesto mener avgjørelsen om å binde renten gir henne stabilitet. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Hun mener en bundet rente gir henne en viktig stabilitet.

– Det er en trygghet som gjøre det lettere å spare, reise og kunne takle uforutsette kostnader, sier Riesto.