Kjærligheten blomstrer i Uno-X: Inspirert av samboerens suksess før Flandern

– Vi kaller oss «one big happy family». Ingen tar det mer bokstavelig enn Uno-X, sier Jens Haugland, til TV 2.

Han er sjefen for kvinne- og herrelaget, som denne helga står på startstreken i Flandern rundt.

Haugland forteller at det er fire kjærestepar i laget. Ett av dem er Susanne Andersen og Torstein Træen.

Sjarmerte i Spania

Mens sistnevnte sjarmerte en hel sykkelverden med sin oppofrende innsats for Tobias Halland Johannessen under Catalonia rundt - og som selv endte på en imponerende 9. plass - har Susanne kloret seg fast i toppen av resultatlistene i de belgiske semiklassikerne denne våren. Denne helga er 23-åringen det store norske håpet i Flandern rundt for kvinner, mens Torstein er hjemme i Stavanger og hviler ut etter kraftanstrengelsen i Spania.

– Det er klart at jeg har latt meg inspirere av det han gjorde i Catalonia. Det var veldig fortjent for hans del. Han har jobbet veldig hardt, men har vært uheldig og ikke fått vist hva han er god for. Men endelig klaffet det og endelig var han på det nivået vi vet at han har inne, sier Andersen.

De har vært sammen i to år. Som to av de store talentene i norsk sykkelsport har de kjent hverandre i lang tid, men det var først da de endte på treningssamling på Gran Canaria samtidig i januar 2020 at de fant tonen. Da syklet Andersen for Team Sunweb. Da hun ble hentet til Uno-X foran denne sesongen fikk de samme arbeidsgiver.

PARTNERS IN CRIME: Andersen og Træen er to av Uno-Xs fremste ryttere. Foto: Privat.

– Det er veldig fint å ha en samboer som driver med det samme. Da trenger man ikke å forklare hvorfor man må dra på treningsleir eller få spørsmål om hvorfor man skal trene så mye, forteller Torstein.

– Vi prøver å få trent litt sammen når vi er hjemme i Stavanger samtidig. Det får jeg et stort utbytte av. Hun er en ekstrem vinnerskalle og er god på ting som jeg ikke er så dyktig til. Vi kan derfor lære litt av hverandre, legger han til.

Ulike sykkelryttere

Susanne legger ikke skjul på at sykkel preger mye av hverdagen deres - også utenom ritt og trening. I fjor kjøpte de seg leilighet sammen i hennes hjemby.

– Begge to setter sykling i første rekke. Det gjør det ti ganger enklere. Vi tar dette like seriøst, og da er det greit å slippe å ha dårlig samvittighet for å være lenge borte, eller om man vil slappe av på sofaen og ikke finne på noe hvis man har hatt en tung treningsøkt. Vi kan også hjelpe hverandre til å bli bedre sykkelryttere. Men når det er sagt, så prøver vi å ikke bare snakke om sykling når vi er hjemme. Det er viktig å ha et liv utenom også, forteller Stavanger-jenta.

Som ryttertyper er de imidlertid forskjellige. Mens Torstein er klatrespesialist, er Susanne best i klassikerne. Det gjør at de sykler ulike ritt og ikke har så mange treffpunkter - selv om kvinne- og herrelaget stiller til start i mange av de samme konkurransene.

Når Susanne søndag ruller ut på den belgiske brosteinen skal Torstein følge henne via TV 2 Play fra kl 15.

– Hun har kjørt jevnt bra i hele år. Om alt klaffer så kan hun stå på podiet, mener han.

Selvsikker

Uno-X-kapteinen viste at hun har det inne med 7. plassen i Gent-Wevelgem for en uke siden. Hun har en 15. plass fra Flandern rundt i 2018 som sin beste plassering i det belgiske prestisjerittet.

– De siste rittene har jeg følt meg veldig bra. Jeg slet litt med ettervirkninger av covid i starten av sesongen, men nå har jeg selvsikkerhet og troen på meg selv. Konkurransen på søndag kommer til å være et hakk opp i forhold til tidligere i år. Det er veldig mange som ønsker å gjøre det bra i Flandern. Jeg har ikke kjempelyst til å sette et resultatmål, men jeg håper at det blir kjørt hardt og at folk blir slitne. Det er ofte da at jeg har en fordel, sier hun.

Flandern-løypa er lagt om og blitt enda tøffere i år. Spørsmålet er om Uno-X-laget rundt henne er godt nok til å gjøre en jobb for kapteinen, eller om hun må klare seg selv mot slutten av det 159 km lang rittet - slik som tilfellet har vært litt for mange ganger denne våren.

– Rankingen og prestasjonene til Susanne viser at hun er topp-15 i verden. Men hun er avhengig av å ha flyt og ta noen smarte avgjørelser underveis hvis dette skal gå veien. Vi har ikke et lag som kan hjelpe henne helt inn. Men hun har en voldsom teft og er en vinnerskalle, så vi backer henne. Hun er vår klare kaptein, sier Jens Haugland.

Sykkelsjefen til Uno-X er forøvrig selv gift med en kollega. Og forteller at Rebecca Koerner og Marcus Sander Hansen, Julie Leth og Lasse Norman Hansen, og Elinor Barker og Casper von Folsach (trener) er de andre parene.

– Hva er det dere egentlig driver med i dette laget?

– Vi kaller det en langsiktig rekrutteringsstrategi, svarer han.