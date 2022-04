Regjeringen: Utbyggingen av sykehus på Gaustad og Aker vil gå som planlagt

I en pressemelding opplyser helse- og omsorgsdepartementet at Oslo universitetssykehus er i gang med en helt nødvendig utbygging av sykehusene i Oslo.

De pågående og planlagte prosjektene skal gi nye og moderne sykehusbygg. Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at dette vil komme Oslo og resten av landet til gode. Dette kommer frem i en pressemelding.

Utbygningen av Gaustad og Aker vil derfor gå som planlagt gjennom statlig regulering av tomtene.

I pressemeldingen kommer det frem at Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Kommunal- og distriksdepartementet om å gjennomføre reguleringsprosessen for Nye Rikshospitalet på Gaustad og Nye Aker som statlig reguleringsplan.

– Det er nå avgjørende at Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst sikres forutsigbarhet for å realisere planene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet på Gaustad, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Oslo universitetssykehus er det sykehuset i landet med de dårligste byggene – og det haster å få på plass nye og moderne sykehus til en raskt voksende befolkning i Oslo.

En statlig regulering vil gi sikkerhet for videre fremdrift i reguleringsarbeidet, slik at det pågående byggeprosjektet ikke blir forsinket grunnet utsettelser i reguleringsprosessen. Forsinkelser vil medføre betydelige kostnader, heter det i pressemeldingen.