Bryr seg ikke om den nye treneren er mann eller kvinne

Løperne på kvinnelandslaget i langrenn vil ha trenere som er best egnet for jobben - uavhengig av kjønn.

Ole Morten Iversen og Ola Vigen Hattestad skal erstattes som trenere for kvinnelandslaget i langrenn.

Flere mener at tiden nå er mer enn moden for at det nå må bli en kvinne i denne jobben. Men for løperne selv er ikke det noe poeng.

Løperne på kvinnelandslaget er for tiden på en sosial tur på Senja. Her har det vært topp-turer og fisketurer og myen hygge. Det forteller tillitsvalgt for løperne, Ane Appelkvist Stenseth. Hun sier at spørsmålet om nye trenere selvsagt har vært diskusjonstema.

– Ønsker, eller til og med krever dere at det nå skal bli en kvinnelig landslagstrener i langrenn?

– Nei, vi vil ha trenere som er best kvalifisert for jobben, for oss er det ikke viktig om det er en kvinne eller mann som får jobben. Vi har sett at stillingene er lyst ledig og håper at mange søker. Vi vil ha de trenerne som er best egnet for oss,

– Og hva er best egnet?

– At de er motivert og kan engasjere oss . Og selvsagt kan faget.

– Er dere løpere spurt av langrennsledelsen om deres syn på nye trenere?

– Ja, langrennssjef Espen Bjervig har hatt en prat med oss.

– Og da fikk han altså ikke høre noe krav om at det må bli kvinne i sjefsstolen?

– Vi vil ha de beste trenerne fos oss. Kjønn er ikke viktig.

– Marthe Kristoffersen har vært nevnt som kandidat?

– Ja, jeg har sett det, nå vet vi jo ikke om hun søker.

– Hun har vennskapsforhold til løpere på laget. Er det problemfritt?

Stolt fisker, Ane Appelkvist Stenseth. Foto: Privat

– Det får vi diskutere hvis hun søker, sier Appelkvist Stenseth.

Kvinnelandslagets sosiale tur til Senja avsluttes i morgen. Alle løperne, med unntak av Maiken Caspersen Falla, er med på turen. Reiseleder er Heidi Weng.