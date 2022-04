Ferdselsforbudet rundt flyvraket oppheves

Politiet i Nordland opplyser at ferdselsforbudet i Gråtådalen i Beiarn kommune oppheves etter at et amerikansk Nato-fly styrtet i området 18. mars i år.

Politiet vil i løpet av helgen oppheve ferdselsforbudet som gjelder for ulykkesstedet og området rundt i Gråttådalen i Beiarn kommune. Overflyvingsforbudet oppheves med umiddelbar virkning.

Det opplyser politiet i en pressemelding.

De tidligere forbudene erstattes av mindre område på cirka 100 meter ganger 300 meter som avsperres fysisk med politiets sperrebånd.

Det gjeldende ferdselsforbudet på bakken oppheves fra det øyeblikk at politiet har fått satt opp sperrebåndene. Politiet vil om kort tid gå i gang med å sette opp fysiske sperrebånd rundt området.

Det er derimot ikke opplyst nøyaktig når ferdselsforbudet oppheves. Det opplyses at det vil skje i løpet av helgen.

Politiet understreker at det er forbudt å ta seg inn i det avsperrede området, og overtredelser er straffbare etter politiloven.

Begrunnelsen for at politiet beslutter avsperring av et mindre område er for å ivareta enkeltpersoners og allmennhetens sikkerhet. Innenfor forbudsområdet ligger det vrakdeler om kan forårsake skade på mennesker, herunder også eksplosiver, opplyser politiet i pressemeldingen.

Etter det politiet erfarer vil ikke eksplosivene på stedet utgjøre noen fare så lenge politiets sperringer respekteres.

Den 18. mars i år styrtet et Nato-fly i området. Tre amerikanske soldater omkom i styrten.