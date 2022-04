Amir Asgharnejad har blitt pappa igjen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespiller Amir Asgharnejad deler at han og partneren har blitt foreldre for andre gang.

Det deler han på Instagram.

Amir Asgharnejad (36) kan meddele at han har fått en sønn.

– Kongen er her, skriver han under et bilde av hånden til barnet.

Asgharnejad er skuespiller, billedkunstner og komiker. Han hadde hovedrollen i NRK-serien «Oslo Zoo» og vært med på flere produksjoner som «Jul i Blodfjell» og «Vikingane».

Han har deltatt på humorprogrammet «Kongen befaler», der han avslørte graviditeten på scenen. I en oppgave der deltakerne skulle skape liv på 100 dager, benyttet Asgharnejad anledningen til å dele gladnyheten.

Se video under der Amir deler gladnyheten på «Kongen befaler».