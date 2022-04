Stor test: – Pølse av en helt annen verden

Butikkene bugner av pølser med nye, spennende krydderkombinasjoner.

TV 2 hjelper deg har spurt fire store dagligvarekjeder hva de tror blir publikumsfavoritter i påsken. Butikkene har sendt oss tre pølsepakker hver som de har trua på i en smakstest. I tillegg tester vi Gilde sin «Siliana og ost» som programleder Solveig Barstad fikk med seg fra et besøk på Gildes pølsefabrikk.

Hele episoden «Vårspesial» ser du på TV 2 Play.

KIWI: Kiwi har sendt oss Knäcker bratwurst fra Finsbråten og to varianter fra Folkets med smakene ost og chili og chorizo. Foto: TV 2 hjelper deg

REMA 1000: F.v Chilipølse med ost fra Nordfjord, Salsiccia fra Stange, og økologisk bratwurst fra Kolonihagen er med i testen. Foto: TV 2 hjelper deg

MENY: Meny tror de vil selge mest av pølsene fra Jacobs Utvalgte og da særlig Bratwurst, Chorizo og rå Salsiccia. Foto: TV 2 hjelper deg

COOP: Coop har sendt tre av sine egenproduserte pølser med smakene cheesy bacon, tasty garlic og classic bratwurst. Foto: TV 2 hjelper deg

Store kvalitetsforskjeller

Kokk Eirik Lillebø tilbereder de 13 pølsene som dommerpanelet skal smake blindt. Panelet består av Jonathan Romano med lang kokkeerfaring og hans to døtre Julie og Sarah. Jonathan foretrekker pølser med god kjøttfylde og balansert kryddersammensetting. Døtrene Julie og Sarah har en mer folkelig tilnærming til pølser.

– Man trenger ikke ødelegge pølsene med alt for mye urter og tilsetninger. Jeg er mest glad i vanlig grill og wiener, forteller Julie, som også innrømmer at baconpølse ofte er det hun tar med seg hjem fra byen.

PØLSETESTERE: F.v Sarah Romano, Jonathan Romano og Julie Romano. Foto: TV 2 hjelper deg

Det er butikkene selv som har nominert pølsene som publikumsfavoritter. Eirik Lillebø er ikke enig i at alle pølsene i testen kan kalles gourmetpølser.

– I mine øyne er ikke alle disse gourmetpølser. Det er store kvalitetsforskjeller.

Resultater:

Terningkast 6:

Rå salsiccia fra Jacobs Utvalgte, pris: 54,90,-

– Pølse av en helt annen verden.

– Skikkelig kjøttfull og veldig saftig.

– Hvis man bare har spist vanlige pølser, så må man prøve den her.

Klassisk salsiccia fra Stange, pris: 49,-

– Dette var bare dødsgodt.

– Masse urter, god smak og skikkelig saftig.

Terningkast 5:

Cheesy bacon fra Coop, pris: 44,90,-

– God knekk og crispy skinn.

– God smak av muskat.

Siliana og ost fra Gilde, pris: 47,50,-

– Veldig god og juicy pølse med masse ost.

– Man må ikke lete etter osten, det er bra.

Terningkast 4:

Bratwurst fra Jacobs Utvalgte, pris: 39,90,-

– Den var god siden den ikke var for fancy.

Dommerne er enige om at dette er en bra pølse å ha med på tur hvis de voksne har lyst på gourmetpølse, men ikke barna.

Tasty garlic fra Coop, pris: 51,90,-

– Pølsa lukter godt, og man ser urtene godt gjennom skinnet.

– En veldig god pølse, men den hadde litt hardere skinn enn de andre.

– God smak av gressløk.

Terningkast 3:

Chorizo fra Jacobs Utvalgte, pris: 39,90,-

– Den lukter litt kjøttbolle.

– Smakte ikke så aller verst, og langt bedre enn de tre dårligste.

– Sterk smak av ingefær.

Knäcker bratwurst fra Finsbråten, pris: 44,90,-

– Vanskelig å grille.

– God smak av ingefær, men lite krydder.

Dommerne er enige i at den ikke ser like god ut som de andre, men jentene liker smaken. Jonathan er ikke enig, og gir den terningkast en.

Classic bratwurst fra Coop, pris: 37,90,-

– Her er det urtefest.

Jentene syns det er en spennende opplevelse, men litt for mye smak. Jonathan derimot syns den er veldig god. Konklusjonen er at hvis du er glad i pølser med mye urter, så er denne midt i blinken.

Bratwurst fra Kolonihagen, pris: 49,-

– Den ser litt kjedelig ut og skinnet er litt tykkere her.

– Veldig mye peppersmak i forhold til noe annet.

Jonathan mener den ikke er balansert nok og at den mangler litt edge.

Terningkast 2:

Ost og chiligrill fra Folkets, pris: 39,90,-

– Denne var ikke god.

– Man finner ikke ut hvilken smak de skal frem til og konsistensen er melete.

– Lite smak i osten.

Chilipølse med ost fra Nordfjord, pris: 39,-

– Den smaker fake chili og har dårlig ost.

– Den smaker "rett i koppen" sier Julie.

Jonathan syns den virker harsk i smaken, og gir terningkast en. Jentene syns smaken blir litt bedre underveis og gir terningkast to.

Terningkast 1:

SISTEPLASS: Dommer Jonathan Romano syns ikke chorizopølsa fra Folkets fortjener å bli spist opp. Foto: TV 2 hjelper deg

Chorizo fra Folkets, pris: 37,90,-

Dommerne merker en smak av såpe og plast og er kollektivt enige om at denne havner på sisteplass.

– Det er ingen chorizo feeling i det hele tatt. Den var bare skikkelig ekkel.

– Den fortjener ikke å bli spist opp, avslutter Jonathan Romano.

Blant de tre dårligste pølsene, er to av de fra Folkets. Folkets er en del av Norgesgruppen, og de svarer følgende på kritikken:

– Vi beklager at disse pølsene ikke falt i smak. Vi har hatt disse pølsene som bestselgere gjennom flere år så vi vet at det er mange forbrukere som prefererer disse. Pølsene har god rullering, høyt gjenkjøp og lavt matsvinn. Vi gjennomfører også smakstester hver sesong og her kommer disse pølsene godt ut.