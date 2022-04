Opplevde marerittscenarioet: – Vi jublet som gærninger

Øverst i artikkelen kan du se sluttsekundene som frustrerer Narvik, og som sikret de to lagene plassen på øverste nivå.

Etter å ha blitt degradert etter forrige sesong og gått til retten uten å få medhold, har Narvik kjempet seg gjennom en tøff sesong. Før siste kvalifiseringskamp om opprykk hadde de et utgangspunkt de var godt fornøyd med.

Om Narvik vant sin kamp, var de kun avhengig av at Grüner-Manglerud Star fikk en vinner i ordinær tid.

Laget fra nord holdt på å snuble, men i sluttminuttene scoret de to ganger og slo Comet.

Da de endelig tok ledelsen, brøt det ut ville jubelscener i Halden.

– Vi jublet som gærninger, sier Narviks sportssjef André Lysenstøen til TV 2.

Se scoringen og jubelscenene i dette kampsammendraget:

– Sjakkens remis

Over høyttaleranlegget hadde det blitt gitt beskjed om at Manglerud Star ledet med to mål i Grünerhallen.

– Da vi scoret på åpent mål på slutten, begynte noen å vite hva som hadde skjedd. Da hadde mange spurt. Det var en gedigen skuffelse. Vi jobbet hele sesongen for å nå et mål, og var ett poeng og fem minutter i en kamp unna å klare det, sier han.

SKUFFET: Narviks sportssjef André Lysenstøen jublet for det han trodde ble opprykk, men forsto raskt at det ikke var mye å juble for. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Hva tenkte du da du så at det endte uavgjort etter ordinær tid i den andre kampen?

– Det var mange tanker. Våre egne spillere hadde gjort en kanonjobb i kvalifiseringen, men så mistet vi det ikke selv, men noen andre gjorde det for oss. Selvsagt kunne vi vært i en bedre situasjon, men som jeg har sagt så ville vi tatt det utgangspunktet hvis vi ble spurt før kvalifiseringen.

– Da vi kom inn i garderoben haglet det med meldinger om hvordan de siste minuttene av den andre kampen hadde utspilt seg. Det var ekstremt skuffende, og det var også skuffende å se at det skulle vært dømt tripping før det første målet til Grüner. Den er soleklar, men dommerfeil vil skje, for oss blir det en liten dråpe i det store havet. De velger å kjøre sjakkens remis, en slags italiensk fotball-vri. På slutten står de 30 sekunder bak eget mål. Jeg kan ikke reglene, så jeg vet ikke om det burde vært blåst for drøying av spillet, sier han.

– Hvordan var stemningen i garderoben?

– Det var ekstremt mye frustrasjon. Vi slo begge eliteserielagene en gang hver og Comet to ganger, så ryker det ene poenget mot Comet og vi tapte borte mot Grüner, så vi kunne vært i en annen situasjon, men vi hadde gjort alt vi kunne. Det var mest frustrasjon, men vi støttet hverandre og det ble vist godt kameratskap, svarer Lysenstøen.

FORNØYD: Roy Johansen er ble veldig lettet da Manglerud Star holdt plassen. Foto: Fredrik Hagen

– Som å vinne serien

– Når man spiller så viktige kamper og det vipper riktig vei, så er det en enorm lettelse. Det å holde plassen gir samme glede som å vinne serien, sier Roy Johansen som gjennom kvalifiseringsspillet har vært en del av Manglerud Stars trenerteam.

Han mener Narvik har god grunn til å være provosert, men ikke for passivt spill i sluttminuttene.

– Om man ser kampen så er det lett å se at det er to lag som kjemper febrilsk for å overleve. På stillingen 2-0 så er det en klar tripping som jeg var hundre prosent sikker på at det skulle blåses utvising på og vi ville få overtall, men så velger de heller å godkjenne målet. Hadde jeg vært en del av Narvik ville jeg vært provosert over den avgjørelsen. Da det er igjen tre minutter vil ingen av lagene blottlegge seg bakover, sier Johansen.

Fristet av utlandet

Johansen har vært på utlån til Manglerud den siste måneden. Han er veldig fornøyd med den perioden han har hatt der.

Hele veien har planen vært å bli hovedtrener igjen fra neste sesong. Det frister vel så mye nå. Han er åpen for å fortsette i Manglerud Star. Johansen åpner også får å bli trener i utlandet.

I november var han ikke langt unna å skrive under for en klubb i DEL 2 (nest øverste nivå i Tyskland).

– Jeg var veldig nær å slå til på det. Det var en fristende mulighet, sier den tidligere landslagstreneren til TV 2.