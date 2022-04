Norge har vært et svært viktig marked for Tesla i mange år. Og selv om mange konkurrenter har kommet til, har Tesla fortsatt et helt unikt grep på norske bilkjøpere.

Det ser vi ikke minst i de rykende ferske registreringstallene fra mars som nå er ute. Tesla har de to mest solgte bilene denne måneden, med Model Y og Model 3.

Nykommeren Model Y står alene for 3.305 registreringer i mars. Samtidig ble det solgt og registrert nesten 1.700 Model 3. Til sammen står de to modellene for rundt en tredel av hele markedet i mars.

Rekord-andel

Tesla-suksessen bidrar også til at elbilene har rekordhøy markedsandel i mars. Denne måneden var det 16.238 førstegangsregistrerte nye personbiler. Av disse var 13.982 elbiler, tilsvarende en andel på 86,1 prosent.

Av 32.342 nye personbiler i første kvartal, er 26.800 elbiler. Det gir elbillandel på 82,9 prosent så langt i år.

Antall førstegangsregistrerte personbiler totalt økte i mars med 6 prosent i forhold til mars i fjor. En av årsakene til at registrerings- og utleveringstakten økte etter januar og februar, var en ny båtlast med Teslaer som raskt ga utslag på statistikken.

Nesten borte i Norge – men dette er Europas mest solgte

Model S startet Tesla-eventyret i Norge. Nå er det Model Y og Model 3 som har tatt over salget.

Tar hele topp 10

– Elbilandelen ligger nå på et nivå vi aldri tidligere har sett. På samme tid i fjor var andelen på 52,8 prosent, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Fem av de ti bilmodellene som topper listen er nykommere som ikke fantes på markedet i fjor. Og samtlige topp 10-merker og modeller er rene elbiler.

Av de 25 bilmodellene som topper listen etter første kvartal, er det fem som ikke er rene elbiler.

Dieselbilene kommer knapt inn døren før de er solgt

Kombinasjonen SUV og elbil er det norske bilkjøpere flest har mest lyst på nå. Som denne: elektriske XC40 fra Volvo.

Lang ventetid

– Vi kan grovt sett oppsummere med at nå vil så godt som «alle» ha elbil, og det de fleste velger er en firehjulsdrevet SUV. De bilmerkene som har en slik kombinasjon i sitt tilbud, og som i tillegg kan levere, krig og chipmangel tatt i betraktning, er vinnerne på statistikken hittil i år, sier Solberg Thorsen, i en pressemelding.

SUV-er i mellomklassen, store biler og kompaktklasse-biler topper listen.

Det er lang ventetid på mange bilmodeller, og det betyr at bare et fåtall av nye personbiler som er registrert i år er hentet rett ut av butikken. Et stort antall nye biler, ikke minst nye elbiler, er biler som er bestilt i fjor.

Bensin og dieselbiler er i ferd med å fases ut i Norge

Video: Denne elbilen venter mange nordmenn på