Gunhild Stordalen får egen dokumentarserie på TV 2

Gunnhild Stordalen har over lenger tid markert seg som en aktiv miljøforkjemper i sosiale medier og nyhetsbilde. Nå skal seerne få bli bedre kjent med henne – både på jobb og privat.

I dokumentarserien «Gunhilds kamp» vil seerne bli bedre kjent med lege, miljøforkjemper og styreleder i EAT, Gunhild A. Stordalen – både på jobb og privat.

I serien får seerne møte Gunhilds familie, venner og kollegaer, og ikke minst den nye mannen i Gunhilds liv – hunden Rammstein.

Hunden er av rasen Grand danois og er 80 kilo. En hund som elsker oppmerksomhet, kos og er med på alt fra businessmøter til joggeturer.

Dokumentarserien om Gunhilds travle hverdag har premiere på TV 2 i mai.

Gunhild A. Stordalen er en ildsjel med en overfylt timeplan som bruker all sin tid på å formidle budskapet om å redde planeten fra en klimakrise. Og det til tross for at hun privat har sitt som er krevende, som sykdommen.

– Tid er det jeg har minst av her i verden føler jeg. For det haster mer enn noensinne. Det er kode «RØD», verden står overfor en global klima- og naturkrise, sier Stordalen gjennom en pressemelding fra TV 2.

– Mat er en av de viktigste driverne, men også en stor del av løsningen. Da jeg ble spurt om å lage en dokumentarserie, måtte jeg bare si ja for det er en unik mulighet til å nå bredt ut med budskapet.

HEKTISK LIV: Gunhild lar seerne ta en del av hennes hektiske hverdag i den nye dokumentarserien. Foto: Uffe Mulvad/TV 2

I serien vil en åpenhjertig Stordalen ta oss med gjennom jobb- og privatlivets opp- og nedturer. Hun deler raust av sine tanker, følelser og minner, blant annet fra barndom og oppvekst.

– I serien deler jeg av mitt privatliv, og lar folk bli litt bedre kjent med Gunhild, mine nærmeste og livet mitt. Kanskje man kan forstå mer hvem jeg er, og hva som driver meg i jobben jeg gjør rundt klimasaken.

Blir velsignet av Paven i Roma

Stordalen kan avsløre at seerne blant annet får se når hun deltar i klimadebatter, blir velsignet hos Paven i Roma som ender med helvetesild, drar på tidenes verste togtur til toppmøte i Glasgow.

– De er med når jeg isbader med venninner, lager mat med Eyvind Hellstrøm, drar hjem til familien min på juleferie og når jeg er på middag hos min bestekompis Usman og familien hans på Stovner, deler Stordalen.

Programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 er også en av dem som har latt seg imponere av Stordalens kamp for klimaet, og mener seerne kan glede seg til å få et innblikk i hennes hektiske liv.

VIKTIGE MØTER: Stordalen tar med seerne på hennes møter med viktige personer fra klimadebatten og hennes private liv. Foto: Uffe Mulvad/TV 2

– Alt hun gjør er imponerende i seg selv, men også med tanke på hennes alvorlige sykdom. Gjennom dokumentarserien «Gunhilds kamp» håper vi seerne kan bli bedre kjent med Gunhild når hun nå inviterer oss med inn i sin hverdag på jobb, og deler fra sitt private liv, sier Haldorsen.

Seerne får blant annet møte lege, forsker og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, mentor og klimaforsker Johan Rockström, Eyvind Hellstrøm, Lisa Tønne, Jan Thomas, og eksmannen Petter Stordalen.

De får også møte hennes viktige kolleger i EAT, blant annet administrerende direktør Arne Haugen, assistent Trine Elisabeth Tokerud og Usman Mushtaq som er ACT-A Hub i Verdens helseorganisasjon, styremedlem EAT og venn, samt leder av sykehuset Østfold og EAT-rådgiver Hege Gjessing.

Dokumentarserien «Gunhilds kamp» har premiere 18. mai, da med alle fire episodene på TV 2 Play og på TV 2 med en episode i uken