Ny tv-serie om Norges MMA-elite

I TV 2 sin nye serie «Fighterhjerte» blir vi representert for en nådeløs verden, når seks av verdens beste MMA-utøvere viser oss hvordan livet er som kampsport-stjerne.

De seks fighterne ofrer alt for drømmen om å bli verdens beste. Alt de gjør, alt de spiser og alle treningstimer er med ett mål: Å vinne neste kamp. De få minuttene i buret avgjør deres videre skjebne og fremtid.

Få kjenner miljøet

Programredaktør i TV 2, Katrine Haldorsen, gleder seg til å bli kjent med en sportskultur som mange i Norge ikke har så god kjennskap til.

– I «Fighterhjerte» får vi innpass i det tøffe norske MMA-miljøet, som få av oss kjenner til. Vi gleder oss til å følge profilene som er blant verdens beste, få innblikk i deres hverdag og bli kjent med menneskene bak det tøffe ytre i den beinharde sporten, sier Haldorsen i en pressemelding.

Her er utøverne vi blir kjent med i «Fighterhjerte»:

Først ut er Ivana Širić. Hun er gift med Sasa, som er hennes største støttespiller MMA-trenepartner. Širić er opprinnelig fra Kroatia og hennes interesse for kampsport blomstret allerede i barndommen, da hun så kamper sammen med faren sin. Vi følger henne i flere viktige kamper på veien mot at drømmen om UFC skal gå i oppfyllelse.

Nestemann ut er Jack Hermansson. Han er en distré og blid type – og en av verdens farligste menn i ringen. Han er seriens eneste utøver i UFC. Hermanssons mål er å bli best i verden, og vi følger han i tiden rundt når han skal møte noen av de heteste navnene i sporten. Når serien starter er Hermansson ranket som nummer seks i verden i sin vektklasse.

Småbarnsfar og satser på MMA

Kenneth Bergh er også blant utøverne i serien. Han er en reflektert utøver som har en viktig sentral rolle i miljøet. Bergh er ikke tilknyttet en organisasjon nå, men har vært nær UFC. Han ønsker å hevde seg i toppen, men har møtt på utfordringer. Siden han er en tøff og eksplosiv motstander er det ikke så mange som ønsker å møte ham i kamp.

Marthin Hamlet er småbarnsfar og kommer fra Tønsberg. Han er tidligere bryter, som satser alt på MMA. I serien følger vi ham i forberedelsene til den viktige finalekampen i PFL (The Professional Fighters League), hvor premien er svimlende 1 million dollar og en stor mulighet til å sikre fremtiden til sine to sønner. PFL er en av verdens største organisasjoner for MMA.

Thomas Narmo er tidligere ishockeyspiller. Tilfeldigheter førte til at han startet med MMA. Narmo er i tungvektsklassen og kan derfor spise som han vil, noe som er i sterk kontrast til resten av casten. Han er sin egen manager, og på grunn av sin størrelse og sitt viking-utseende har han flere andre oppdrag som blant annet filminnspillinger.

Mohsen Bahari har ikke gått i kamp siden 2017 på grunn av skade. Bahari er hovedtrener for proff-laget, men har også akademisk bakgrunn i adferdspsykologi. Han og Hermansson har tette bånd og har trent sammen i mange år, og han er ofte med når Hermansson går kamper. Bahari drømmer om, og jobber mot, å gå en siste kamp i Japan.

«Fighterhjerte» har premiere på TV 2 Play og TV 2 Zebra 23. mai 2022.