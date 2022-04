Mer enn 100.000 biler er berørt når Volkswagen-konsernet nå er i gang med å tilbakekalle biler på grunn av fare for brann.

Bilene det gjelder er av en type som har vært svært populær i Norge i mange år, nemlig ladbare hybrider.

– Dette dreier seg om et tresifret antall biler, fra en svært begrenset produksjonsperiode. Og altså ikke elbiler, sier Lars Joakim Hanssen som er kommunikasjonssjef for Volkswagen i Norge.

Ikke uvanlig

Feilen skal være relatert til en sikring i batteripakken, konkret at denne ikke alltid slår ut ved overbelastning. Dermed kan det i verste fall oppstå brann.

Lars Joakim Hanssen er kommunikasjonssjef for Volkswagen i Norge.

– Vi er ikke kjent med at dette har ført til noen utfordringer for kunder i Norge. Det er vanlig at bilprodusentene jevnlig foretar intern kvalitetskontroll av modeller etter lanseringer, og tar kontakt med kunder dersom man finner svakheter i komponenter som i ytterste konsekvens kan føre til uønskede hendelser, slik at deler kan byttes, sier Hanssen, til Broom.

Den ladbare utgaven av VW Golf er også berørt av den nye tilbakekallingen fra Volkswagen-konsernet.

Tar kontakt fra mandag

Selve tilbakekallingen starter innen kort tid:

– For Volkswagen er sikkerheten det viktigste, derfor tar vi fra mandag kontakt med eierne for å få utrettet dette, avslutter Lars Joakim Hanssen.

Blant bilene som er berørt finner vi blant andre VW Passat, Golf og Tiguan. Biler fra Audi, Skoda og Seat skal også være inkludert i denne tilbakekallingen.

