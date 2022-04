Den ene dagen da «alt» er lov: McDonald's med makrellburger

Fra tilbud om treningsmedlemskap for kjæledyr til burgere med makrell i tomat. 1. april gikk ikke i glemmeboka i år heller.

Har du blitt lurt trill rundt i dag? 1. april er spilloppmakernes yndlingsdag. Man kan diskutere om aprilsnarr er en døende tradisjon. Men etter et kjapt sveip på sosiale medier ser det ut til at tradisjonen lever i beste velgående.

Nå kan hunden din pumpe jern

Det er ingen tvil om at treningssenter-kjeden Sats har sjekket kalenderen og vet hvilken dag det er i dag.

På sosiale medier annonserer de nemlig en aprilsnarr-nyhet: Medlemskap på treningssenteret for ditt kjæledyr.

«Vi lanserer nå et medlemskap for din hårete bestevenn. Dette unike medlemskapet gir tilgang til alle våre sentre, samt gruppetimer tilpasset dyr - som for eksempel hundeyoga og strong mama/papa-timer. Medlemskapet inkluderer også en PET-start, som er en personlig trener-time dyret ditt kan benytte. Alle dyr er velkomne», skriver de på sin Facebook-side.

BEDRE SELVTILLIT: Denne lille kaninen vil få bedre selvtillit av trening, skal vi tro Sats sin aprilsnarr. Foto: Skjermdump fra Facebook

De har også lagt ved en video som viser dyr på trening. Sats forsikrer om at tilbudet ikke gjelder slanger, taranteller og tigre.

I kommentarfeltet spiller folk med på spøken, og legger ved bilder av sine egne kjæledyr. En annen skriver at hunden hennes Åse gjerne vil prøve yoga.

Aprilsnarr-opprør

Instagram-profilen @aonorge, eller Artitekturopprøret, som er mest kjent for å ikke være særlig begeistret for moderne arkitektur, har også slengt seg på aprilsnarr-toget.

I et innlegg publisert i dag kommer de med en nyhet av det spøkefulle slaget:

«Da er det endelig offisielt! Det har vært en lang prosess, men alt kan kjøpes for penger. OBOS har også lovet oss å bygge litt penere, men at Victoria Terrasse må rives for å kunne bygge litt arealsmartere leiligheter. Inspirasjonen henter OBOS som alltid fra de gamle Sovjet-blokkene», skriver de på Instagram.

SKØY: Arkitekturopprøret utnytter anledningen til å ta en spøkefull tone med opprøret. Foto: Skjermpdump fra Instagram

Vedlagt er et bilde av en tulle-artikkel, som i spøkens navn er publisert av Finansavisen.

«Fredag morgen slapp OBOS nyheten om at de kjøper opp arkitektoppgjøret for 42,5 millioner kroner», heter det blant annet i den tøysete ingressen. I kommentarfeltet florerer det av latter-emojis.

Burger med makrell i tomat

McDonald’s sover heller ikke på jobb. I et innlegg på Instagram reklamerer de for deres nyeste burger-nyhet.

«Vi gjør alt for å tilpasse oss norske ganer! Derfor er vi stolte av å lansere vår sprelske nykommer, McRell i tomat, sammen med @stabbur_makrell! Kjenner du noen som burde smake?», skriver de på Instagram.

FRISTENDE? Noen vil kanskje være glade for at dette kun er en aprilsnarr fra McDonalds. Foto: Skjermdump fra Instagram

Mon tro om makrell-nyheten hadde blitt en bestselger? En person kommenterer at navnet klinger bra, og at burgeren ser innbydende ut, men at det ikke er noe hun hadde valgt å spise frivillig.

Gratis alkohol på Vinmonopolet

Aprilsnarr har imidlertid røtter langt tilbake i tid – lenge før Instagram og Facebook var en del av hverdagen.

Geir Thomas Risåsen, konservator ved Norsk Folkemuseum, forteller at vi vet lite sikkert om opphavet til tradisjonen med aprilsnarr.

– Vi vet at i Frankrike og Belgia er tradisjonen dokumentert tilbake til tidlig 1500, og i England har det vært allmenn praksis siden 1700-tallet, forteller han.

Det fantes altså tøysebukker på 1500-tallet også. Her i Norge har ikke tradisjonen vært like utbredt, men Risåsen kommer fortsatt på flere artige offentlige historier fra opp gjennom årene.

– I 1950 hadde Vinmonopolet en aprilspøk om at de hadde gått tom for flasker, så folk kunne ta med seg bøtter og spann og fylle opp. Det var en kjempesuksess. Folk stilte opp med bøtter og spann, forteller han.

Vinmonopolet-spøken ble gjentatt i 1969, til like god suksess.

– Vi er alle glad i Vinmonopolet, og når det er gratisutdelinger så..., ler Risåsen.

HISTORISK: Geir Thomas Risåsen, konservator ved Norsk Folkemuseum, minnes mange gode aprilsnarrer opp gjennom tidene. Foto: TV 2

En personlig favoritt

En annen aprilsnarr han husker godt var fra avisa Bergens Tidende, en gang på 80-tallet. Avisa hadde meldt at det var inndratt 100.000 liter smuglersprit, og i stedet for å helle det ut, så kunne folk komme og få gratis sprit.

Men det er ingen tvil om hvilken aprilsnarr som er favoritten til konservatoren.

– I 1957, hadde BBC en reportasje om høsting av Spaghetti-trærne i Sveits. Og da var det intervju med en spaghetti-dyrkende familie, og engelskmennene gikk rett på. Spaghetti var jo ikke så vanlig enda, forteller Risåsen.

Selv har han hatt stor glede av å lure familiemedlemmer, venner og kollegaer opp i gjennom åra.

– Det er den ene dagen hvor du får lov til å gjøre det uten at det er noe gærent i det, sier han med et smil.

