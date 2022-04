Kommunene vil ta imot rekordmange flyktninger

IMDi har anmodet alle landets kommuner om å bosette 35.000 flyktninger i år. Foreløpige tallene viser at 275 kommuner har svart på anmodningen innen fristen.

Fredag offentliggjorde Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) det foreløpige antallet plasser kommunene har meldt inn at de stiller til disposisjon for bosetting av flyktninger i år. Svarfristen gikk ut 31. mars.

Kommunene som har gitt endelig svar, har vedtatt å bosette til sammen om lag 23.292 flyktninger i 2022.



Flere kommuner som ikke har svart, har meldt tilbake at de er positive til anmodningen, men at de venter på politisk behandling i kommunestyret. 60 kommuner har bedt om utsatt frist.

– Jeg er glad for de positive signalene fra kommunene. Anmodningen på 35.000 er sju ganger høyere enn det kommunene tidligere i år ble bedt om. Dette viser at kommunene strekker seg langt, og at viljen til å ta imot flyktninger er stor, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding.

