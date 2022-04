Wenches forsmak på påskelam

Lammestek til 6-7 personer:

1 surret lammestek uten ben, ca 1 ½ (ca 2 kg til storspisere eller til restemiddag)



2 ts salt / flaksaltgrovmalt pepper

2 ss smør

Stek uten bein: 175g kjøtt uten ben pr person (evt 200g «kjøttelskeren»).

Stek med ben: 250-275g pr person.

Slik tilbereder du lammesteken:

En tynn lang stek trenger kortere steketid enn en rund stek eller stek med ben. Best resultat får du om du bruker et steketermometer. La steken ligge i romtemperatur en god times tid før steking.

Forvarm stekeovnen til 150 grader.

Gni steken med litt smør og krydre med salt og pepper. Om ønskelig kan du legge appelsinskiver og frisk rosmarin over steken. Legg den så over i passende langpanne eller ildfast form og stikk et steketermometer midt i den tykkeste delen av steken.

Skrell gulrot og pastinakk/persillerot og del i grove biter, rens 1-2 fedd hvitløk og dele 1 sitron i to. Legg alt rundt steken og hell litt vann/kraft eller tørr hvitvin i fatet/pannen med steken.

Sett steken midt i stekeovnen og senk temperaturen til 125 grader. Når termometeret viser 68 grader etter 2-2 ½ timer er steken medium/rosa. Gjennomstekt 72-74 grader. NB! Steketiden vil variere etter tykkelse på kjøttet. La den ferdig stekte lammesteken «hvile» minst 20 min før den skjæres opp.

Fløtegratinerte poteter

Les igjennom oppskriften før du begynner.



Til 6-7 personer

10-14 store kokefaste poteter, for eksempel Beate

2 fedd hvitløk

5 dl kremfløte eller blandet med matfløte

Ca. 2 dl melk

Salt og pepper

175 -200 g revet lagret norsk gulost

Salt og pepper

Skrell og skjær potetene i tynne skiver (3-4 mm) og finhakk hvitløk.

Kok opp fløte og melk i en kasserolle (gjerne med belegg i bunnen, slik at fløten ikke legger seg ved i bunnen). Tilsett finhakket hvitløk, salt, pepper og vend lett inn potetskivene. Kok opp, rør lett/rist på kasserollen slik at potetene ikke legger seg ved i bunnen. La småkoke i ca 15 min.



Varm stekeovnen opp til 180 grader. Tilsett halvparten av revet ost i potetene og fløtemelken. Vend lett om og hell over i en smurt ildfast form, slik at ca ¾ av formen blir fylt.

Dryss resten av osten over og stek på midterste rille i 40-45 min til potetskivene er møre og toppen er gylden.

La de fløtegratinerte potetene stå og «sette» seg 10-15 min før servering.