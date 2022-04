Begikk drap – bodde med liket i ti dager

Torsdag ble en 75 år gammel kvinne i Østre Landsrett i Danmark dømt for å ha drept sin mann (66) i 2017.

75-åringen stakk ektemannen med en kanyle eller nål 14 ganger. Det førte til at lungen kollapset og han døde.

Mannen lå så død i leiligheten på Amager i København i ti dager før han ble funnet, skriver danske B.T.

Flere merkelige detaljer

Den russisktalende konen kom til Danmark i 1999 og giftet seg syv år senere med mannen. Han valgte også da å adoptere hennes datter.

I forkant av drapet hadde parets datter vært syk en stund, og senere døde hun på grunn av sykdommen.

Da hun skulle begraves var det flere som stusset over at mannen ikke dukket opp i datterens begravelse. To politimenn dro derfor til parets leilighet for å undersøke saken nærmere.

Det var den 75 år gamle kvinnen som åpnet døren da politiet banket på døra, og de la merke til flere underlige detaljer. Leiligheten var blant annet veldig kald, og altandøren hadde stått åpen lenge.

Kort tid etter gjorde politiet et uhyggelig funn.

Den 66 år gamle mannen lå død i en trapp som førte til underetasjen, hvor leilighetens eneste toalett var.

Politiet så at mannen hadde ligget der en stund, siden liket hadde startet å råtne. Mannen var heller ikke sett i live på ti dager.

Forfalsket testament

75-åringen forklarte i retten at hun ikke hadde sett at mannen lå i trappen deres, og påsto at hun hadde sovet i en leilighet i Valby i sentrum av København.

Retten trodde ikke på kvinnens historie.

– Vi tilsidesetter forklaringen om at du har oppholdt deg i Valby. Vi kan også konstatere at Valby-leiligheten ikke så beboelig ut, sa dommeren i retten torsdag.

Kvinnen skal også ha prøvd å forgifte mannen sin ved å gi han medisin fra Øst-Europa.

Den dømte kvinnen lagde også et falsk testamente i datterens navn etter hun døde, for å få utbetalt hele arven selv.

75-åringen ble først dømt til 12 års fengsel i Københavns Byrett i fjor. I ankesaken i Østre Landsrett ble hun nå kjent skyldig i drap.