Rosenborg har levert en meget svak oppkjøring før Eliteserien braker løs mot regjerende seriemester Bodø/Glimt søndag. De svart- og hvitkledde har levert svake prestasjoner i flere av årets treningskamper og blitt ydmyket av lillebror Ranheim.

Fem tap og en uavgjort på åtte kamper gjør at flere bekymrer seg for formen til laget.

Erlend Dahl Reitan forstår at folk er skeptiske til årets RBK-utgave.

–Dårlig generalprøve gir god premiere, er det ikke noen som sier det?

Rosenborgs treningskamper Rosenborg-Djurgården 1-2

Kristiansund-Rosenborg 3-2

Rosenborg-Byåsen 7-2

Ranheim-Rosenborg 3-0

Rosenborg-Haugesund 0-0

Rosenborg-Kristiansund 3-2

Rosenborg-Tromsø 1-2

Rosenborg-Raufoss 0-3

– Bodø/Glimt er kjempefavoritter, selvfølgelig. De har slått det som er mulig å slå der oppe de siste par årene og vi har slitt. Jeg skjønner at omgivelsene er skeptiske.

Erlend Dahl Reitan i aksjon mot Tromsø i fjor. Han har troa på at Rosenborg kan slå tilbake Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Den vinteren dere har hatt, kampene spesielt, gjør det noe med selvtilliten og tro på prosjektet?

– Det gjør ingenting om jeg tror på prosjektet, jeg føler vi har staket ut en kurs som vi skal følge de neste månedene og årene.

Forsvarsspilleren mener spillerne har troa på laget før alvoret begynner.

– Vi har lagt et godt grunnlag, men vi skulle gjerne fått noen gode bekreftelser i form av gode resultat. Men selvtilliten er der og fokuset er på rett sted, så vi er sånn høvelig klar for seriestart, sier Dahl Reitan.

– Nei, nei, nei, nei

Espen Viken, leder i Kjernen, forventer at Rosenborg leverer betraktelig bedre enn i treningskampene.

– Jeg er todelt. For det første har jeg en forventning om å se laget mitt prestere på banen og spille bedre og bedre fotball utover i sesongen. For det andre har jeg en forventning om å prøve å være tålmodig. Det er jo lettere sagt enn gjort.

Viken understreker at det tar tid å bygge opp et helt nytt lag på en helt ny måte. Det betyr likevel ikke at de ønsker Rekdal i lederstolen uansett resultat.

– Så dere som er kjernesupporterne i Rosenborg er innstilt på å gi Rekdal litt tid?

– Nei, nei, nei, nei. Vi er jo ikke det. Vi snakker med følelsene våre, og hver omgang teller.

– Men jeg personlig tenker at jeg må prøve å være litt romslig med trenere i Rosenborg. For jeg tror at det er en grunn til at vi har byttet så mange trenere de siste 10-15 årene, og det er fordi vi ikke har fått tid til å sette noe skikkelig på en ordentlig måte.

– Sett ut som søppel

Viken har troa på at trønderne har mulighet til å slå de gulkledde i nord i seriestarten.

– Når jeg reiser til Bodø på søndag så vet jeg at vi kan vinne, Hvor stor sjansen er, vet jeg ikke, men jeg vet at vi har mulighet.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener trønderne ikke har vært i nærheten av nivået de bør være på.

– Å vinne der oppe? Skal vi gi dem ti prosent da basert på det vi har sett i sesongoppkjøringen? Det er ikke veldig mye mer enn det, fordi Bodø/Glimt er favoritter til å vinne, de har spilt viktige og tøffe kamper gjennom hele vinteren, mens Rosenborg har sett ut som søppel, for å si det rett ut.

Han forventer at Rosenborg er med å kjempe helt i toppen.

– Det er et Rosenborg-lag som har mangler, men det er også et Rosenborg-stall som har såpass med kvalitet at jeg forventer at de skal være med å kjempe om medaljer. Noe annet ville være en fiasko, sier Mathisen.