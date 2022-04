Dronning Sonja møtte ukrainske flyktninger: – Sterkt inntrykk

– Jeg er veldig imponert over denne organisasjonen, og hvordan de arbeider både i Ukraina og her i Norge, sier Dronningen til TV 2.

Fredag hilste hun på flere av flyktningene som de siste ukene har kommet til Norge, og fikk høre om hvordan de har hatt det i Ukraina og hvordan de nå har det i Norge.

– Det gjorde sterkt inntrykk å møte disse som har opplevd dette grusomme i krigen i Ukraina, sier Dronning Sonja.

BLE TEGNET: Siuzanna (5) har tegnet Dronning Sonja, og viser frem tegningen sin under besøket hos Caritas. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Har også opplevd krig

Hun påpeker at hun selv har følt på kroppen hvordan det er å leve med krig, og uttrykker medfølelse for ukrainske borgere som nå går gjennom det samme.

– Selv er jeg nokså gammel, så jeg har opplevet krig. Når man hører flyalarmen og går ned i kjelleren... Det er noe som tikker tilbake igjen, og det er veldig vondt for disse menneskene å ha dette over seg, fortsetter hun, og legger til:

– Men de er veldig lykkelige, de som kommer hit. De blir tatt godt vare på og er glade for å være trygge – men vi vet jo at en ting er å være trygg, og en annen ting er å ha et hjem, og det hjemmet er jo ikke her.

Dronningen sier hun håper den grusomme krigen i Ukraina snart tar slutt.

BLE TEGNET: Darija, Milano og Andriana viser perling til Dronningen, som også fikk en tegning av seg selv. Foto: Stian Lysberg Solum / POOL

– Jeg tror det er felles for hele verden, at alle håper at det forferdelige som skjer nå – denne krigen – den må ta slutt. Det gjelder å holde sammen, sier hun.



– Nå kjemper vi sammen mot en forferdelig krig. Det er bare å få stoppet det så raskt som mulig, avslutter Dronning Sonja.

Hjulpet mer enn 350.000

Caritas Norge er Den katolske kirkes hjelpeorganisasjon, som arbeider for å bedre hverdagen for mennesker i Norge og i land i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika.

I Ukraina har mer enn 3500 Caritas-ansatte og frivillige sørget for utlevering av mat, vann og hygieneartikler, og at barna blir beskyttet og ivaretatt på best mulig måte, skriver Caritas i en pressemelding.

– Allerede i den første måneden av krigen har Caritas hjulpet mer enn 350.000 mennesker i Ukraina, opplyser generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg.