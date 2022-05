Har vunnet 20 av 21 kamper i år: – For stort å bli sammenlignet med Ruud

Norsk tennis har de siste årene svevd på en høy bølge ettersom Casper Ruud har levert varene i flere store turneringer. 23-åringen fra Snarøya har også etablert seg innenfor de ti beste i verden i idretten.

Men hvem blir det neste Casper Ruud fra Norge? En som har fått høre den sammenligningen er 15 år gamle Nicolai Kjær. Lysluggen fra Bygdøy vant sine 16 første kamper i den internasjonale gutter 16-klassen. Årets første tap kom først i kamp 17.

– Jeg synes det er kult å bli sammenlignet med Casper, men jeg synes det er for stort å få den sammenligningen. Han er nummer åtte i verden og jeg er bare en 15 år gammel gutt som spiller tennis og har gjort det litt bra. Det er litt mye å få det stempelet nå, sier tennistalentet til TV 2 på «hjemmebanen» på Bygdøy.

Det var nemlig i Bygdø Tennisklubb det hele startet for Kjær. Da han var seks år gammel bestemte han seg for å møte opp og begynne med idretten. Det valget har han aldri angret på.

Den aktive gutten spilte samtidig hockey i Vålerenga ved siden av tennisen, men rundt tiden han begynte på ungdomsskolen måtte han velge én av to. Da ble det tennis og videre satsing på idrettsungdomsskolen Wang ung i Oslo.

– Surrealistisk

Da Kjær under en NM-finale vant med sifrene 6-0 og 6-0 fikk han høre sammenligningen med Ruud. De sifrene hadde ingen vunnet med i en NM-finale tidligere, ifølge Kjær.

– Jeg har jo selvsagt lyst å følge i Caspers fotspor. Jeg skal gå på trening hver dag og bli så god som jeg kan bli. Det er jo kult om jeg kan komme meg innenfor topp 100 eller høyt på rankingen. Men jeg tror vi må ta trappetrinnene før vi setter oss de høyeste målene, sier den noe beskjedne tennisspilleren.

Da TV 2 møter 15-åringen har han akkurat vunnet Clarkson Platou Norwegian Open i Oslo tennisarena. Da han knyttet neven for seier i turneringen vant han også sin kamp nummer 15 på rad i den årsklassen. Siden den gang har han spilt i to turneringer. Én i Barcelona hvor det ble med én seier og ett tap. Deretter en annen turnering hvor han tapte finalen.

– Det er litt surrealistisk når jeg sitter her med 15-0. Tennis er jo ekstra gøy når jeg vinner såpass mye. I år har målet vært å kvalifisere seg til sluttspillet, sier Kjær som beskriver seg selv som en hardcourtspiller med en god serve.

Og sluttspillet er årskonkurransen som kalles for «Race to Masters». Det er et kappløp hvor det handler om å plukke mest mulig poeng gjennom året. De åtte beste gjennom året samles så til et sluttspill på slutten av sesongen. Ettersom Kjær har levert solide prestasjoner er han nå i ledelsen med flest poeng i kappløpet.

NR. 1: Nicolai Kjær topper listen over de som har sanket mest poeng i 2022. Foto: Skjermbilde/Tennis Europe.

– Har du noen mer langsiktige mål?

– Jeg har en drøm om å leve av tennisen og drive med det på fulltid.

– Ser at det er mulig

Og nettopp med det målet er det Kjær henter mest Ruud-inspirasjon fra. Å se en norsk spiller hevde seg i verdenstoppen gjør at drømmen kanskje ikke virker like fjern som den har vært tidligere.

– Jeg ser at det er mulig å bli såpass god. Det er kult at Casper har banet vei for oss og jeg håper det bidrar til at flere satser. Det hadde vært gøy om vi fikk mange gode nordmenn i denne idretten. Det viser at nordmenn har muligheter. Casper og flere viser at vi ikke bare er en langrennsnasjon.

Til tross for den unge alderen er Kjær både høy og kraftig bygd. Selv synes han at han har vokst helt på det jevne, men når man ser andre spillere i samme klasse er åpenbart fysikken på Kjærs side.

Base i Italia

Styrketrening er noe han har drevet med hele livet og noe han har kost seg med. Han påpeker imidlertid at høyden ikke har så mye å si dersom man ikke klare å plassere seg riktig eller å slå hardt nok.

– Men det har vært viktig for å få et overtak. Jeg vet jeg kan spille godt over en lengre periode enn noen at motstanderne. Her også prøver vi å lære fra Casper. Da han var 15 ble styrketrening en viktigere del av hans hverdag. Om jeg klarer å følge i Caspers fotspor, ikke nødvendigvis alle, så kan det bli artig. Han har jo åpenbart gjort mye riktig.

Mellom all reising fra turnering til turnering har han hovedbasen sin i Norge. Det er imidlertid ikke bare i Oslo han legger basen for prestasjonene på tennisbanen. Han er også tilknyttet et tennisakademi i Italia, på samme måte som Ruud er tilknyttet Nadal Academy i Spania.

TITTEL: Her viser Kjær stolt frem trofeet fra en turnering i Latvia i februar. Foto: PRIVAT.

Han forteller at han ser for seg en 80-20 prosent fordeling på trening i Norge og Italia. For Kjær er det viktig å være hjemme hvor han går på skole og har vennene sine. Italia brukes først og fremst for å hente inspirasjon.

En som har god tro på Kjær sine utsikter på tennisbanen er Norges landslagstrener Fredrik Lovén. Han forteller at Kjær er rangert blant de aller beste i sin alder i Europa. Det samme var Ruud da han var like gammel.

– Statistisk vet vi at spillere som blir profesjonelle og holder høyt internasjonalt nivå også var blant de beste i juniorklassen. Nicolai er en spennende spiller som jobber hardt og langsiktig. I tillegg er han i rute til å bli ordentlig god når det kommer til resultater og ranking, sier Lovén til TV 2.

Han tenker derfor det er naturlig å kunne sammenligne Kjær med Ruud akkurat rundt det aspektet. Han er imidlertid klar på at en generell sammenligning ikke kan gjøres ettersom svært få klarer å skape de resultatene som Ruud har gjort.