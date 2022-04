Chris Rock forsvarte Will Smith fra scenen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Komikeren Chris Rock satt ned foten under et show da en tilskuer kom med en hetsende kommentar om Will Smith.

Etter den dramatiske hendelsen under Oscar-utdelingen der Chris Rock fikk et slag i ansiktet av Will Smith, har flere reagert sterkt.

Smith selv har kommet med en offentlig unnskyldning, og akademiet har gitt beskjed om at hendelsen er uakseptabel og skadelig.

– For å være tydelig, vi fordømmer Smiths handlinger, skrev akademiets president David Rubin i et brev.

Rock har ikke uttalt seg offisielt om slaget, men brøt stillheten på et show der han sa at han fortsatt bearbeider hendelsen. På torsdag derimot valgte komikeren å sette ned foten og forsvare Will Smith etter en kommentar fra en tilskuer.

Det melder det amerikanske magasinet People.

– Nei, nei, nei...

Rock startet torsdagens show på The Wilbur i Boston med å nevne Oscar-utdelingen, noe som ble etterfulgt av en hetsende kommentar fra publikum.

– F**n ta, Will Smith, ble det ropt fra en tilskuer.

Rock skal da ha forsvart Smith. i motsetning til showet dagen før, der han ikke kommenterte et liknende utsagn.

– Nei, nei, nei, svarte komikeren på hetsen.

Dagen før fra den samme scenen benyttet han anledningen til å dele noen ord om helgens hendelse.

Se video av Oscar-slaget under

– Så før eller siden kommer jeg til å snakke om det. Og det kommer til å være alvorlig, og det kommer til å være morsomt, men akkurat nå skal jeg fortelle noen vitser, sa Rock på teaterscenen The Wilbur.

Vinket bort politiet

I et intervju med ABC News fortalte Oscar-produsent Will Packer at politienhetene i Los Angeles var klare til å ta Will Smith ut av utdelingen, men Rock skal ha vinket dem bort.

Ifølge Packer informerte politiet om at de var klare for å arrestere Smith og at Rock kunne anmlede hendelsen.

Smith fikk dog lov til å forbli på utdelingen, og senere den kvelden vant han sin aller første Oscar. Denne vant han i kategorien «Beste skuespiller» for hans rolle i «King RIchard». Rock anmeldte heller ikke Smith på stedet.

I etterkant har derimot Oscar-akademiet sagt at de har startet en granskning.

– Dette må følge en offisiell prosess som vil ta noen uker, skrev akademiets president i det offisielle brevet.