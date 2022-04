Seltzer åpner døra for flyktninger – nå får han gladmelding

TAKK: Kommunalminister Bjørn Arild Gram takker Seltzer for initiativet for flyktninger. Foto: Vegard Grøtt, Stian Lysgård Solum/ NTB

TV 2 har tidligere omtalt at Thomas Seltzer er villig til å bruke sin egen hytte som husrom for ukrainske flyktninger.

Initiativet kom etter at Løten kommune spurte hytteeiere om hjelp, som et tiltak for å sikre nok husrom. Seltzer lagde sin egen hytteaksjon, og mener at andre kommuner burde følge Løten sitt eksempel.

– Bypåske er undervurdert, og nå får man en gyllen mulighet til å tilbringe påsken i byen – det er to fluer i en smekk, sa han den gang.

TV-profilen sendte også e-post til kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp), hvor han informerte om aksjonen. Nå har han fått svar:

– Jeg setter veldig pris på Seltzers initiativ, og takker for oppspillet og engasjementet. Det finnes også mange andre privatpersoner som ønsker å stille opp på lik linje, sier Gram til TV 2.

HYTTEROM: Kommunalminister Bjørn Arild Gram forteller at han ønsker å gjøre fritidsboliger til en del av kommunenes verktøykasse. Foto: Javad Parsa/ NTB

Skal bare ta et par dager

Det er viktig at bosettingen av flyktninger i hus og hytter koordineres gjennom kommunene, forteller Gram. Regjeringen vet ikke eksakt hvor mange flyktninger som kommer til Norge, men tallet de forholder seg til er 35 000.

– Det er mange hytter med særdeles gode standarder. Også finnes det hytter med lavere standarder. Derfor har vi noen minimumskrav. Vi håper bosetting i hytter kan bli en del av verktøykassa til kommunene, sier han.

Nå ønsker kommunalministeren å gjøre det enklere å få stilt fritidsboliger til disposisjon for flyktninger. Med en midlertidig forskriftsendring håper han å forenkle prosessen.

TREG PROSESS: Vanligvis tar det lang tid å få endret hyttas bruksformål til boligformål, men ikke nå lenger, ifølge kommunalminister Bjørn Arild Gram. Foto: Geir Olsen/NTB

– I går fastsatte vi en bestemmelse som blant flere ting åpner for at fritidsbebyggelse kan brukes og omdisponeres til boligformål – på en kjappere måte. Prosessen vil bli mye raskere, sier han.

Gram forteller at bruksendring og dispensasjon er en omstendelig prosess som vanligvis tar flere måneder. Med endringen av forskriften tar ministeren sikte på at det bare skal ta et par dager å få omdisponert hytta til boligformål.

– De nye reglene vil bidra til at prosessen kan skje på fem dager, forsikrer han.

Vil ha lovendring

Ifølge Gram vil endringen sørge for en kjærkommen tilgang til boliger.

Gram sier til TV 2 at departementet også skal sende ut forslag til lovendring om samme tematikk. Lovendringen blir sendt på høring i løpet av svært få dager.

– Det er for å forenkle boligformål-prosessen ytterligere. Hvis lovendringen blir en realitet, slipper du å søke om å få endret bruksformålet på fritidsboligen, sier han.

FLYKTNINGKRISE: Flere millioner har så langt flyktet fra Ukraina. Foto: Aage Aune / TV 2

Kommunalministeren forklarer at det er kommunen som bestemmer hva eiendommer skal brukes til. Nå skal vurderingen bli lettere, og det skal bli enklere å få unntak til de planbestemmelsene som gjelder.

Gram understreker at formålet med lovendringen er å gi kommunene en bedre mulighet til å gå aktivt ut for å sikre boliger til ukrainske flyktninger.

– Også er det nok mange hytteeiere som kunne tenke seg å åpne dørene, men som ikke vet hvordan. Vi skal gjøre det enkelt for kommunene, så skal kommunen gjøre det enkelt for innbyggerne, sier han.

– Plass til godtfolk fra Ukraina

Thomas Seltzer har blitt gjort klar over ministerens respons, og svarer TV 2 med følgende kommentar:

– I gamle dager sto vi på barrikadene og ropte: «FOLK TRÆNG HUS! HUS TRÆNG FOLK!». Så var det noen som selvsagt måtte ta det for langt og begynte å rope: «FOLK TRÆNG BORDELL! BORDELL TRÆNG FOLK!», og det var bare ikke morsomt.

KAPASITET: Thomas Seltzer mener Norge bør utnytte de mange hyttene som finnes. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Han legger til:

– Men nok om det. Det er noe sånt som en halv million fritidsboliger i Norge, og der bør man kunne få plass til en masse godtfolk fra Ukraina. Så sånn sett kan man kanskje rope noe om at folk fra Ukraina trenger hytterom og at fritidsboliger har godt av å bli brukt, avslutter han.