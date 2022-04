Riksmekleren: – Vi kommer nok til å være her en del timer til

Forhandlingene i lønnsoppgjøret pågår for fullt. Blir ikke partene enige er det fare for at 28.000 ansatte i industrien tas ut i streik.

Verken Fellesforbundet eller Parat kom til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri i den frivillige meklingen.

Tidlig fredag sier riksmekler Mats Ruland til TV 2 at det fortsatt er mye jobb å gjøre for å finne en enighet mellom partene.

– Nå har vi sittet i møter hele morgen. Nå er partene i møter med sine delegasjoner, så skal vi ha et nytt møte klokke 12, sier riksmekleren.

RIKSMEKLER: Mats Ruland leder meklingen mellom partene.

– Betyr det at du har lagt frem en skisse?

– Jeg har ikke lagt frem en skisse, til det er det for mye uenigheter mellom partene, sier Ruland.

Han forteller videre at det er fremdrift i forhandlingene, men at det gjenstår et godt stykke arbeid.

– Vi kommer nok til å være her en del timer til.

Ifølge riksmekleren er det flere veldig vanskelige problemstillinger som fremdeles skal løses, og forhandlingene er utfordrende.

– Når ser du for deg at dere eventuelt kommer til en løsning?

– Det er vanskelig å si, sier Ruland.

Frontfaget skal sikre at lønningene i Norge ikke over tid blir mye høyere enn hos Norges konkurrenter i utlandet, slik at konkurranseevnen svekkes. I oppgjørene forhandler partene i konkurranseutsatt industri først som såkalte frontfag.

Oppgjøret i industrien skal over tid være retningsgivende for alle andre lønnsoppgjør i Norge.

Mens arbeidstakerorganisasjonene krever økt kjøpekraft og har vist til stadig stigende priser, har Norsk Industri advart mot en lønnsøkning som vil gå ut over konkurransekraften.