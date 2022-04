Har kjempet mot Elkjøp i syv måneder: – Det verste jeg har vært borti

Tårene triller nedover kinnet til Andrea Sveinsdottir. Hun er frustrert og lei av å ikke kunne slappe av i sitt eget hjem.

– Jeg føler jeg er konstant på underskudd både når det gjelder lykkefølelse og energi, fordi alt er så kaos rundt meg, sier Andrea Sveinsdottir.

Paret er nå på den syvende måneden uten et fungerende kjøkken. Den 57 kvadratmeter store leiligheten deres har sett ut som en byggeplass siden oktober.

IKKE I BRUK: Kjøkkenet til paret er så godt som ferdigmontert, men på grunn av mangler, feil og forsinkelser i leveringen fungerer verken kokeplate, vask, oppvaskmaskin eller ovn. Foto: Andrea Sveinsdottir/privat

I starten av januar skrev TV 2 hjelper deg om Morten Dalhaug og Andrea Sveinsdottir sitt mareritt med Epoq-kjøkken fra Elkjøp.

Da lovet Elkjøp at de skulle hjelpe paret med å få fortgang i prosessen.

– Da vi tok kontakt med TV 2 hjelper deg sist, begynte ting å skje, og vi trodde da at vi skulle få på plass kjøkkenet i løpet av kort tid.

Men slik ble det ikke.

– Det virker som at da medieoppslaget var ute, så brydde ikke Elkjøp seg om oss lenger, sier Morten Dalhaug.

Kortvarig lykke

Like etter medieomtalen i januar, fikk paret på plass en midlertidig benkeplate og vask. Benkeplaten paret egentlig hadde bestilt var nemlig forsinket med flere måneder.

Det var fredag kveld, og paret skulle kose seg med sin første hjemmelagde middag på månedsvis.

– Vi var overlykkelige over å endelig kunne nyte fredagstacoen, og så faktisk kunne vaske opp etterpå, ler Sveinsdottir.

Men lykken var kortvarig da paret neste morgen våknet til en vannlekkasje fra den nymonterte vasken.

– Det lå vann ut over hele vårt nylagte tregulv. Det var en lørdag morgen, så vi måtte ringe rørleggervakta som kom innen en time.

Rørleggeren som kom til unnsetning var svært skeptisk til jobben som hadde blitt gjort dagen før i regi av Elkjøp.

Elkjøp mente derimot at lekkasjen skyldtes gamle og slitte rør, og sa at paret måtte betale regningen selv.

Det tok flere uker før Elkjøp til slutt gikk med på betale rørleggerregningen på 7500 kroner.

– Vi måtte sende masse dokumentasjon og en uttalelse fra rørleggeren som bekreftet at lekkasjen ikke skyldtes gamle rør, før de gikk med på betale for feilen de selv hadde forårsaket.

– Ett skritt fram, og to tilbake

I midten av mars skulle paret endelig få på plass benkeplaten som egentlig skulle blitt montert i starten av november.

Da oppdaget håndverkeren en sprekk i kjøkkenvasken som skulle monteres samtidig som benkeplaten.

– Vasken hadde ligget i boden i over et halvt år, mens vi ventet på benkeplaten. Da vi kontaktet Elkjøps kundeservice, fikk vi beskjed om at garantien hadde gått ut, og at vi selv måtte betale for en ny vask.

SPREKK: Da paret oppdaget at det var en sprekk i vasken, fikk de beskjed om at garantien på den hadde gått ut og at de selv måtte betale for en ny. Foto: Andrea Sveinsdottir/privat

Nå har de mistet troen på at ting skal gå etter planen.

– Uten unntak, hver gang noen har vært her for å sette opp noe nytt på kjøkkenet, så har det blitt oppdaget en ny feil, som gjør at ting aldri blir ferdig, forklarer Sveinsdottir.

– Man går egentlig bare og venter på når neste feil skal komme. Vi føler at vi tar ett skritt fram og to tilbake hver eneste gang, sier Dalhaug.

Realityparet forteller at de er aller mest frustrert over Elkjøps kundeservice.

– Vi må sende samme mail opp til tre ganger før de i det hele tatt svarer, og ender som regel opp med å måtte krangle med dem før de vil hjelpe oss.

REAKSJONER: Andrea har fått over 50 meldinger fra misfornøyde Elkjøpkunder. Foto: Andrea Sveinsdottir/skjermbilde

Det har også blitt klart for paret at de er langt fra de eneste som har problemer med Epoq-kjøkken fra Elkjøp.

Andrea Sveinsdottir har mottatt over 50 meldinger fra følgerne sine på sosiale medier, samtlige forteller om dårlige erfaringer med kjøkkenleveringen til Elkjøp.

– Nesten alle som har kontaktet meg sier det samme, at Elkjøp sin kundeservice er helt forferdelig, og at de opplever å ikke bli trodd når de melder inn feil, sier hun.

Beklager igjen

Det er andre gang TV 2 hjelper deg tar kontakt med Elkjøp om saken til realityparet.

– Først og fremst må vi igjen beklage til kundene våre, det er rett og slett ikke godt nok at kundene våre fortsatt står uten et fungerende kjøkken, sier kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen.

– Vi har denne uken vært i kontakt med kunde for å ordne opp med utfordringene som har vært i forbindelse med ny vask og montering av benkeplate.

Ifølge kommunikasjonssjefen selger Elkjøp i snitt 50 kjøkken hver dag. Hun mener at kundene som har negativ erfaring med kjøkkenleveringen til selskapet er i mindretall.

– Når det er sagt, er selvsagt målet at tallet skal være null, så vi er fullt klar over at vi fortsatt har en jobb å gjøre for å komme dit. Vi ønsker å bedre kjøpsopplevelsen til våre kjøkkenkunder, og det er vi fast bestemt på at vi skal få til.

JOBBER MED SAKEN: Ifølge kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen jobbes det mye med å løse utfordringene knyttet til kjøkkensalg. Foto: Elkjøp

– Hva har dere gjort siden sist kontakt med TV 2 hjelper deg?

– Siden vi snakket sammen sist, er det satt inn flere ressurser på ulike områder som skal bidra til å nøste opp i prosessen ytterligere når det gjelder leveranse, kundeservice og tilgjengelighet, svarer Schøyen.

Kommunikasjonssjefen innrømmer at selskapet har hatt flere utfordringer når det kommer til levering av kjøkken. Hun er derimot ikke enig i at selskapet kun tar tak i problemet når media tar kontakt.

– Vi har forståelse for at kundene våre opplever det slik, og det er så klart ikke sånn det skal være og heller ikke slik det er. Vi jobber hver eneste dag for å hjelpe kundene våre med støtte, råd og oppfølging, både i butikk og på vårt kundesenter, sier Schøyen.

– Har ikke hatt et hjem på sju måneder

Paret har i skrivende stund vært uten et fungerende kjøkken i 189 dager. Tusenlappene har fått vinger da de har måttet bruke penger på takeaway hver dag.

– En takeaway-middag for oss koster rundt 400 kroner, og hvis du ganger det med antall dager vi har vært uten kjøkken, er det alene 75.600 kroner.

– Det vil også koste oss flere tusen kroner å fikse vasken på badet, som vi knuste i et desperat forsøk på å ta oppvasken der. Det er jo ikke direkte Elkjøp sin feil, men det hadde jo aldri skjedd om de ikke hadde satt oss i denne situasjonen, sier Andrea Sveinsdottir.

Paret har derfor krevd en kompensasjon på 200.000 for de ekstra utgiftene og påkjenningen de har hatt.

– Det hele har det vært en veldig stor påkjenning. Vi har ikke hatt et hjem på sju måneder, og vi har blitt totalt ignorert til tider, sier hun.

Elkjøp ville derimot ikke gå over 50.000, og paret har til slutt godtatt dette tilbudet.

– Vi føler ikke at vi har noe annet valg enn å godta det, men det dekker jo ikke engang det vi har hatt i ekstra utgifter, sier Sveinsdottir.

– Det verste jeg har vært borti

Paret har nå klaget inn saken til Forbrukertilsynet.

– Vi har sendt inn et krav om at jobben skal ferdigstilles, og at vi skal få kompensasjonen vi mener vi har rett på. Det er jo fem-seks måneders behandlingstid, men vi skal ikke gi oss. Jeg syns dette er helt ekstremt.

Realityparet er klare på hva de synes om Elkjøp sin kundeservice:

– Det er det verste jeg har vært borti noen gang, sier Andrea Sveinsdottir.

– De slår alle rekorder. Jeg har vært borti mye seig kunderservice før, men når man i tillegg blir møtt med skepsis og føler at man ikke blir trodd, da tar det kaka, sier Morten Dalhaug.