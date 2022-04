Hvert år omsettes det rundt en halv million bruktbiler i Norge. I hovedsak selges de av enten bilforretninger eller private. Og for en stor del annonseres de på nett.

Du skal ikke ha fulgt med lenge på bruktmarked for å oppdage at annonsene kan variere enormt. Det gjelder både bildene – og tekstene selgerne har snekret sammen.

En av dem som har sterke meninger om det siste er Brooms bilekspert Benny Christensen. Han mener altfor mange selgere rett og slett er sløve:

– Virkelig ikke vanskelig

– Det mest interessante her er faktisk at det ofte er bilforretninger som er verst Joda, det varierer enormt hos private som selger bilene sine. Men de fleste gjør i alle fall et forsøk på å informere og reklamere for bilene sine. Mens mange bilforretninger ikke engang gidder å forsøke. De har gjerne noen standardlinjer om hvor de holder til, at de kan ordne med finansiering, noe de naturligvis tjener penger på – og til nøds at alle biler leveres uten heftelser. Og dette kopierer de så bare inn i alle annonser, sier Benny.

– Hvorfor tror du det er sånn?

– Som sagt tenker jeg det er ren sløvhet. For det er virkelig ikke vanskelig å lage en informativ annonse. Hvis du driver med bil, bør du også vite hva som er viktig for kjøperne og hva du bør opplyse om. Det er så enkle ting som om bilen har servicehefte, reparasjoner og påkost, når siste EU-kontroll ble tatt. Det tenker jeg er et absolutt minimum., sier Benny,

– Hver gang jeg skulle selge, gikk noe i stykker – måtte ha bilen i 10 år

Enda viktigere med gammel bil

Han påpeker at dette gjerne er ekstra viktig, når bilen har blitt noen år og har gått langt:

– Da blir usikkerhetsfaktorene flere. Og det har veldig mye å si hvordan bilen har blitt fulgt opp underveis. Servicehistorikk, reparasjoner og for eksempel tilstanden på dekkene – alt dette er viktig. Vi vet også at mange er villige til å reise et stykke for å kjøpe bil. Da er det desto viktig å informere skikkelig i annonsen, det skaper trygghet og forutsigbarhet for både kjøper og selger, sier Benny.

