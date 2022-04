Dette er TV 2-ekspertens Fantasy-lag

STOLER PÅ DISSE: Her er Minas utvalgte. Foto: Grafikk: Fredrik Blekstad

Lørdag ruller den norske ligasesongen endelig igjen når nyopprykkede HamKam tar imot Lillestrøm i årets første kamp på Briskeby.

For stadig flere er fantasy en integrert del av spenningen rundt fotballen på selve matten. Kort fortalt; velg deg 15 spillere til en totalramme på 100 mill. Så enkelt, men likevel så ekstremt vanskelig.



Mina Finstad Berg er blant entusiastene av fantasy både i England og Norge.

På selve dagen har hun plukket ut troppen hun har mest tro på inn mot den første runden.

– Kristian Eriksen er selvskreven for meg. Han har vært i fyr og flamme i sesongoppkjøringa og spiller for et megamotivert HamKam-lag, sier Finstad Berg ivrig.

Vetle Skjærvik må også med, siden han tross alt er Lillehammer-gutt. Litt patriot må det være lov å være, legger TV 2-profilen til.

Ingen av dem er imidlertid et kapteinsemne. Der har den ivrige fantasyspilleren selvsagt fulgt med i timen og gått for en målfarlig Viking-spiss.

– Jeg tør ikke gå uten Veton Berisha, selv om han er svindyr, sier Finstad Berg.

Hun er langt fra alene. Angriperen er valgt av hele 61.5 prosent av spillets managere, prislappen på 12 mill. til tross.

HAR OGSÅ SATT OPP LAG: Ståle Solbakken har ikke stor tro på eget lag. Foto: Fredrik Blekstad

Det samme gjelder Bodø/Glimts landslagsprofil Ola Solbakken. 23-åringen er verdsatt til 11 millioner - og valgt av litt over 20 prosent av spillets managere.

Finstad Berg har ikke overraskende stor tro på Glimt som lag.

– Jeg skulle gjerne hatt en Glimt-spiller til, men sliter med å få plass. Det er også skummelt å ikke ha Molde offensivt, men der er det så mange om beinet at jeg sliter med å velge en jeg tror er sikra spilletid (eller ikke koster altfor mye), legger hun til.

Dermed står hun uten offensiv skyts fra rosenes by når alvoret starter.

Vålerenga har Finstad Berg investert i fremover på banen.

– Osame Sahraoui kommer til å ta nye steg i år, og er en av Eliteseriens morsomste spillere. Så han må med. Han er også valgt av forholdsvis få, så han er min joker, sier Finstad Berg lurt.



PS: Laget ble satt opp før Aron Dønnum vendte tilbake til Vålerenga.

– Han må jo fort vekk inn, han også, legger hun humrende til.



