– Jeg kan ikke forsvare det jeg gjorde. Vi kan ikke ha det slik i norsk hockey.

Det sier Niklas Roest om hendelsen som oppstod etter kampslutt i semifinalen mellom Sparta og Stavanger Oilers.

Laget fra Sarpsborg hadde akkurat slått storfavoritten Oilers, men da dommeren blåste av kampen tok det fullstendig fyr. Det som skulle være jubelscener forvandlet seg raskt til et basketap.

Roest var sentral i basketaket og ble utestengt i tre kamper for hendelsen.

– Du er kaptein, du er en av Spartas viktigste spillere, hvordan er det mulig å gjøre dette, hvordan forklarer du hendelsen?

– Jeg ser at at to Stavanger-spillere overfaller en av mine lagkamerater bak målet, nå ser jeg i ettertid at han kanskje ikke var så uskyldig som jeg trodde, men jeg reagerer på det. Dessverre reagerer jeg på feil måte. Og det er klart at dette ikke er gunstig. Jeg setter jo laget i en vanskelig situasjon, sier Roest til TV 2.

BLIR HJEMME: Niklas Roest blir ikke med Sparta til Stavanger. Foto: Ole Gunnar Onsøien

– Det virker som om du er en angrende synder?

– Jeg stiller alltid opp for lagkamerater, og jeg angrer ikke på det her heller, men dette var en dum handling. Jeg har fått en fortjent straff.

– Ny kamp i kveld mellom lagene i kveld i Stavanger, reiser du med laget?

– Nei, jeg tror det er best at jeg blir hjemme. Da kan gutta ha fullt fokus på kampen og ikke på meg, som ikke kan spille, sier Roest.