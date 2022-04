Regjeringen foreslår nye strømtiltak

– Regjeringen foreslår som varslet å forlenge de midlertidige støttetiltakene som skal hjelpe folk å håndtere de ekstraordinære strømutgiftene.

I pressemeldingen fra regjeringen skriver de at mye tyder på at strømprisene vil holde seg på et høyt nivå også utover året, og at de derfor ønsker å gi folk forutsigbarhet.

– For å bidra til forutsigbarhet har regjeringen allerede varslet at den vil forlenge de midlertidige strømstøtteordningene frem til mars 2023. I tillegg foreslår regjeringen ekstrautbetalinger til bostøttemottakere i områder med høye strømpriser i april og mai 2022.

Dette er tiltakene regjeringen nå foreslår for å møte de høye strømprisene fremover: