Økte priser bekymrer forsikringsselskap – flere er villige til å svindle til seg penger

Hele 20 prosent i Oslo innrømmer å ha tilspisset sin forklaring til forsikringsselskapet når de har fått en skade. På landsbasis ligger prosenten på 12, ifølge en undersøkelse gjort av Ipsos for forsikringsselskapet Gjensidige.

Dette får Gjensidige til å sperre opp øynene. Vera Sønsthagen er leder for utredning i Gjensidige, og forteller til TV 2 at det kan være én god grunn til at Oslo skiller seg ut i forhold til resten av landet.

– Det er flere yngre som sier de er tilbøyelige for å begå svindler. Oslo er en by med mange unge folk, så det er kanskje den naturlige årsaken knyttet til det, sier hun.

Samtidig ser de en trend at flere begår dokumentforfalskning.

ØKTE PRISER: Vera Sønsthagen i Gjensidige er bekymret for at flere forsøker å svindle forsikringsselskapene på grunn av de økte prisene i Norge. Foto: Privat

– Det tenker jeg også henger i stor grad sammen med alder og digital kompetanse. Det er lett for unge å gå inn og manipulere en digital kvittering. De har kompetansen, men mangler kanskje etikken, sier hun og fortsetter:

– Det er bra at unge har den kompetansen, og lærer koding på skolen, men det er viktig at de har med seg etikken og tenker over hva de bruker den kompetansen til, sier hun.

Forsikringssvindel får store konsekvenser, og er straffbart. Gjensidige anmelder all forsøk på svindel til politiet.

Påvirkes av krigen

Gjensidige har ikke sett en økning på antall forsikringssvindel hittil i år. Men Sønsthagen forklarer at de nå har en bekymring knyttet til økte priser på grunn av krigen i Ukraina.

– Nå er det høye strømpriser, matvareprisene går opp, og det har vært veldig mye i mediene om at en vanlig familie må vente å få mange tusen kroner i økte utgifter i året. Vi har også fått skattemelding nå, og det er sikkert flere som har fått baksmell. Vi vil nok se en økning av forsikringssvindel i 2022, så jeg er litt bekymret nå, sier hun.

UNGE SVINDLERE: Gjensidige ser en økning av unge som prøver seg på forsikringssvindel. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Hva gjør dere for å avdekke svindelforsøk?

– Vi har en digital algoritme, hvor vi får inn en score på alle skadesaker vi får inn. Da får vi inn en score som sier hvor sannsynlig det er at dette er en svindelsak. Men noen ganger går det også på magefølelse, der vi får en følelse av at «her er det noe som ikke stemmer», sier Sønsthagen.

Dumper biler i sjøen

Den mest typiske svindelsaken de ser går igjen, er opportunistisk-svindelen, som betyr at man har en reell skade, men forfalsker for eksempel en kvittering for å få gjenstanden til å bli dyrere enn den egentlig er.

– For eksempel kan dette være at man setter opp prisen på TV-en som har blitt ødelagt, eller at man har fått frastjålet veska og lyver om innholdet i veska, og legger til verdi, sier Sønsthagen.

Et annet litt mer oppsiktsvekkende eksempel, er at flere har kjørt bilen sin utfor en kai, og ut i sjøen, for å slippe å betale for reparasjoner. Flere har også tent på bilen.

– Men det stjeles svært få biler i Norge. Så det er en høy risiko å bruke denne metoden. I Sverige og Danmark der det stjeles adskillig flere biler, ville det kanskje vært lettere. Men her i Norge stjeles det så lite at saken ikke forsvinner ut i mengden.

SVINDEL: Denne bilen ble dumpet i sjøen med vilje. Det kan man se ved at bilbeltene er knytt sammen med rattet. Foto: Gjensidige

Måten de ser at dette er svindel på, er for eksempel at bilbeltene er knytt sammen, vinduene er oppe eller originalnøkkelen står i når de sier den er stjålet.

– I tillegg er det allerede et stort tegn på svindel at bilen faktisk er dumpet. Om noen stjeler en bil, ville de hatt lite nytte av å dumpe den i sjøen eller tenne den på, da har man heller nytte av å selge den videre, sier Sønsthagen.