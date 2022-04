Politiet gjør flere kontroller som følge av krigen

I en pressemelding sier politidirektør Benedicte Bjørnland at både sikkerhetssituasjonen i Europa og krigen i Ukraina påvirker politiets jobb i Norge.

− Norsk politi følger nøye med for å være i stand til å forebygge og avdekke kriminalitet som følge av migrasjonsstrømmen og den spente sikkerhetspolitiske situasjonen. Dette gjør vi for at politiet og våre samarbeidsaktører skal kunne jobbe mer kunnskapsbasert og målrette bruken av ressurser mer treffsikkert, sier hun.

Politidirektør Benedicte Bjørnland. Foto: Geir Olsen

Bjørnland sier at politiet er spesielt oppmerksomme på hvilke kriminalitetsutfordringer som kan oppstå som følge av migrasjonsstrømmen.

– Vi skal evne å følge opp dette med tilstrekkelig kraft og kvalitet, og vil fortsette å følge med slik at vi raskt kan tilpasse oss enhver endring i situasjonen.

Som følge av flyktningstrømmen har politiet også økt tilstedeværelse og intensivert kontrollaktiviteten ved grensene og andre steder hvor flyktninger kommer inn til landet.

I tillegg har politiet grensekontroll på Schengens yttergrense, og det er personkontroll på fergeanløp fra andre Schengen-land, står det i pressemeldingen.