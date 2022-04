Vaksineparadokset vekker oppsikt. Eksperter peker på tre ting

Det er så mye koronavaksiner at nærmest alle land sier nei. Nå varsler ekspert vaksine-kasting.

Norge har mer enn nok vaksiner, det samme har resten av Europa. Det samme sier også verdens mest fattige land nå.

– Det er et paradoks, sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til TV 2.

– Vi har et bilde i media og blant våre politikere om at det er veldig mange land i verden som ikke har tilgang til vaksiner. Men slik er det ikke nå.

Bergström er Sveriges vaksinekoordinator og forhandler også om doser på vegne av EU. Han har gjennom pandemien sikret Sverige og Norge vaksinedoser.

Han sier at nå har vi kommet dit at det er for mye vaksiner i verden – land tar ikke imot mer.

UREALISTISK: Det er ikke realistisk at 70 prosent av befolkningen i hvert enkelt land skal være vaksinert før juli. Foto: Stina Stjernkvist / TT / NTB

– Urealistisk

– Frem til nå har vi lyktes å donere alt ettersom behovet for vaksiner har vært stort rundt om i verden. I prinsippet har vi ikke kastet noen doser. Men nå finnes det en risiko for at en del doser blir kastet, sier Bergström.

Til tross for at tilgangen på vaksiner i verden er stor, tror ikke vaksineforhandleren at verdens vaksinemål blir nådd.

I fjor satte Verdens helseorganisasjon (WHO) et mål om at 70 prosent av befolkningen i hvert eneste land skal være vaksinert innen midten av dette året.

– Det er helt urealistisk, sier Bergström.

– Vi har nok doser til det, men i noen europeiske land har vaksineringen stoppet opp på 20-30 prosent. Nå ser vi en bristende interesse for å ta imot vaksinedosene, sier han.

IKKE OVER: Selv om vi begynner å se enden av pandemien, er den ikke over, understreker ambassadør for global helse i Utenriksdepartementet, John-Arne Røttingen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Årsakene til at land ikke tar imot mer, er flere. Det er særlig tre årsaker som peker seg ut, ifølge Bergström og ambassadør for global helse i Utenriksdepartementet, John-Arne Røttingen.

Her i Norge for eksempel er vaksinedekningen høy, i Øst-Europa vil ikke folk la seg vaksinere. Og i land sør for Sahara har de ikke kapasitet til å lagre flere vaksiner eller nok helsepersonell til å sette vaksinene.

Heller ikke Røttingen tror at målet om at 70 prosent av verdens befolkning skal være koronavaksinert før midten av året ikke blir nådd.

Han følger særlig situasjonen i afrikanske land.

– Målet blir ikke nådd fordi at antallet vaksiner ikke er produsert, men fordi det ikke er kapasitet til å ta imot dem, sier Røttingen til TV 2.

MØTE: Ambassadør for global helse John-Arne Røttingen i et møte med Nigerias finansminister tidligere i år i forbindelse med koronapandemien. Foto: John-Arne Røttingen

Det som derimot er langt viktigere, mener han, er å vaksinere dem som har behov for vaksinene, altså de eldste og de med nedsatt immunforsvar.

– Svært frustrerte

– Afrikanske land og andre fattige land har vært svært frustrerte over Vesten og rike lands villighet til å dele vaksiner og sørge for en samtidig utrulling tidligere. De har vært bakerst i køen og dermed fått vaksiner sent, sier Røttingen.

Han sier at 80 prosent av vaksinene afrikanske land har fått, har kommet fra det internasjonale vaksinesamarbeidet COVAX. Eksportstans i India og produksjonsproblemer har rammet COVAX, og dermed har verdens mest fattige blitt rammet.

– De siste fire, fem månedene har leveransene vært høye. Nå er det levert nærmere 1,5 milliarder doser. Slik situasjonen er nå, er det ikke kapasitet eller behov til å ta imot flere vaksiner i de mest fattige landene – i hvert fall sør for Sahara.

Flaskehalsene nå er utrullingen; nok lokalt helsepersonell til å sette vaksinene, nok vaksinesentre, sier Røttingen.

VAKSINER: Vaksiner i Nigeria, levert gjennom COVAX-samarbeidet. Foto: John-Arne Røttingen

– Det er også en utfordring at koronavaksinering ikke er helseutfordringen som landene selv opplever å måtte sette høyest. Det er det naturlige årsaker til, sier han og forklarer:

– 50 til 75 prosent av den afrikanske befolkningen har hatt korona, og de føler vel på mange måter at pandemien er over, slik man gjør i Norge.

Enden av tunnelen

Selv om det er fristende å tro at pandemien er over, er den ikke det, understreker Røttingen.

Fortsatt er verden sårbar for viruset og eventuelle nye varianter, ikke minst i land som har en lav vaksinasjonsdekning blant risikogrupper, sier han.

– Det globale markedet er nogen lunde mettet her og nå, samtidig er det viktig å opprettholde kapasiteten til vi ser viruset utvikler seg videre, sier ambassadøren for global helse.

– Det er høy sannsynlighet for at vi ser mot enden av tunnelen av pandemien, men samtidig har den lært oss at vi burde være forberedt på de ikke mest sannsynlige scenarioene, og at det kan komme mer smittsomme og mer alvorlige virusvarianter enn omikron ved senere korsvei.

Selv om det ikke er behov for flere vaksiner til afrikanske land nå, sier Røttingen at det snart vil bli behov igjen til sommeren og høsten.

Det samme sier vaksineforhandler Richard Bergström. Også Norge vil få behov igjen til høsten, kanskje særlig hvis det kommer en oppdatert vaksine.

Ifølge Bergström kan en oppdatert vaksine bli godkjent i sommer, og dermed kan en eventuell oppfriskningsdose som blir satt til høsten, beskytte bedre mot omikron.