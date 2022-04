Frigir navn på mannen som ble funnet omkommet i Sandnes

Teklehaymanot ble funnet i en bekk i parken søndag.

Politiet beskrev dødsfallet som mistenkelig til å begynne med, men funn på stedet, skader på avdøde og funn ved obduksjon gjør at politiets hovedhypotese er at avdøde har falt ut i elven enten ved et uhell eller ved akutt sykdom.

Politiet jobber med å innhente dokumentasjon på sykdomshistorikk. Endelig obduksjonsrapport forventes å være ferdig om et par måneder.

Navnet frigis i samråd med familie.

Politiet har tidligere opplyst at den omkomne mannen var i 40-årene. Han ble funnet i 10-tiden søndag.