Stortingspresident Masud Gharahkhani besøkte Flyktninghjelpens telt på østbanehallen i Warszawa. Her snakket han blant annet med Halina Polishchuk (33). Hun flyktet fra Kyiv med sønnen Oleh (5) og har vært i Polen i to dager. Foto: Marte Christensen / TV 2 Les mer

På Østbanestasjonen i Warszawa, som på de andre togstasjonene i den polske hovedstaden kommer et stort antall ukrainske flyktninger.

Gharahkhani er i Polen for å berømme og lære av den polske innsatsen for å ta i mot alle flyktningene.

– Det er sterkt å være her, møte kvinner og barn som bare for en måned siden levde vanlige liv og som nå er på flukt, forteller han.

Flyktninghjelpens mottak her har vært åpent siden 25. mars. Siden da har de registret over minst 4000 mennesker. Her kan de få mat, informasjon, husly, medisinsk hjelp og terapi.

Midt i det store teltet til Flyktninghjelpen i Warszawa er Oleh (5) oppslukt i leken med en liten plastdinosaur. Foto: Marte Christensen / TV 2 Les mer – Han leker og leker, sier Halyna om femåringen sin. I teltet til Flykninghjelpen har de laget et lekekrok til barna.

Blant flyktningene som stortingspresidenten møtte er Halyna (33) og Oleh (5) fra Kyiv. De kom hit for to dager siden og de skal til Portugal om et par dager.

– Vi vet ikke om vi blir i Portugal en uke eller lenger. Vi planlegger å reise tilbake til Ukraina, sier hun.

Halyna er veldig glad for all hjelpen de har fått.

– Folk i Polen er veldig generøse, vi får alt vi trenger herfra, sier hun.

Det har kommet nesten 2,4 millioner ukrainske flyktninger til Polen siden krigen startet. Roman, Oksana og Ilya vet ikke når de kan returnere til hjemlandet.

– Flyktningene forteller meg at det er tøft, det er umenneskelig, de vet ikke hva som skje med mennene som ble igjen hjemme, sier Gharahkhani.

Han og familien har en gang vært på flukt selv. Stortingspresidenten kom til Norge som fem-åring, samme alder som sønnen til Halyna, Oleh, er nå.

– Alle vi som har vært barn på flukt, vi har minner vi har med oss hele livet. Når du møter barn her som ikke vet hvordan det går med pappa, kvinner som ikke vet hvordan det går med ektemennene, så er det tøft, sier Gharahkhani.

Han understreket behovet for internasjonalt samarbeid når det gjelder å ta i mot de ukrainske flyktningene. Samtidig er han glad for det norske bidraget og Flyktninghjelpens innsats.

Maya (43) med de fire barna Ilya (13 år i dag), Ulyana (4 år), Mark (1 år) og Nazar (3 år) har sovet en natt på feltsenger i messehallen Expo i Warzawa. Nå går ferden videre til tanten nord i Polen. På veien skal de prøve å feire Ilyas 13-årsdag.

Arena COS Torwar er en av mange arenaer i Warszawa som for øyeblikket huser flyktninger. Foto: Marte Christensen / TV 2

I Warsawa har befolkningstallet steget med mellom 15% og 20% siden krigen i Ukraina startet. Polen er det landet som har tatt i mot klart flest flyktninger, nærmere 2,4 millioner. Over hele landet er idrettshaller, arenaer og ikke minst polske hjem gjort om til mottakssentre.

Det store messeanlegget Warszawa Expo ble over natten gjort om til et mottak med plass til 20.000 mennesker.

Igor (18) har flyktet sammen med mamma Tatsyana (43). Foto: Marte Christensen / TV 2

En av dem er 18 år gamle Igor. Han har vært i Polen en drøy uke og nå vil han se etter jobb. Igor er en av flere tusen som har fått registrert seg til et såkalt PESEL-nummer, polsk ID-nummer som trengs for å jobbe.

– Jeg tror ikke jeg kommer til å dra hjem på lenge. Både på grunn av den økonomiske situasjonen, men også det at vi vet ikke hva som vil skje med krigen, sier 18-åringen.

På Arena COS Torwar møter vi Irina med familie. Hun er innom for å få informasjon om legehjelp. Barna skal begynne i barnehage og skole og trenger helsesjekk. Mannen hennes har jobb, og nå vil hun også prøve å finne arbeid.