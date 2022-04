Denne tabben kan koste deg en halv million kroner

Se for deg at du har brukt store utgifter på å pusse opp badet. Planen var å flytte før eller siden, men ettersom et nyoppusset bad kunne øke prisen på boligen, så la du litt penger i det. Kvitteringer og dokumentasjon på arbeidet derimot, det har du glemt å ta vare på. Alle kan vel se at badet er nyoppusset?

Så enkelt er det dessverre ikke lenger.

Dersom du ikke har dokumentasjon på arbeidet, så vil takstmannen sette laveste eller nest laveste tilstandsgrad.

Det forteller Eirik Vigeland, kommunikasjonssjef i Boligmappa.

– Det betyr i praksis at badet er tilnærmet verdiløst, forteller han.

HÅNDVERKSARBEID: Eirik Vigeland, kommunikasjonssjef i Boligmappa, forteller at det er mange nordmenn som ikke har dokumentasjon på utført håndverksarbeid. Foto: Magnus Kaslegard

Tryggere bolighandel

Du har orden på papirene sier du? Vel, det er du (nesten) alene om.

300.000 nordmenn har opplyst at de ikke har orden på papirene som skal dokumentere oppussingsarbeidet. Det viser en undersøkelse gjort av selskapet Boligmappa.

– Dette vil få store økonomiske følger når man skal selge boligen, sier Vigeland.

Fra nyttår trådte den nye avhendingsloven i kraft. Intensjonen med den nye loven er å skape en tryggere bolighandel med færre konflikter. Måten de gjør det på, er å øke informasjonsgraden på boliger som selges.

– Som kjøper får du da vite mer om boligen som du skal kjøpe, forteller han.

Og for å øke informasjonsgraden, stilles det derfor høyere krav til kvitteringer og dokumentasjon.

Pusse opp selv?

Nordmenn elsker å pusse opp. Vigeland kan fortelle at vi er i oppussingstoppen i Europa, og mange av oss liker å gjøre arbeidet selv.

Men skal du ta henda fatt og bygge nytt kjøkken på egenhånd, har Vigeland noen gode tips til deg for å sikre at verdien kommer med når du skal selge.

– Ta bilder av jobben før og etter, som kan dokumentere hvordan arbeidet er utført, og ta vare på kvitteringer, råder han.

FØR / ETTER: Skal du pusse opp? Husk å ta bilder før og etter. Foto: Heiko Junge /NTB

Den eneste måten du kan pusse opp uten å sikre deg den helt avgjørende dokumentasjonen, kommer kanskje ikke som en overraskelse.

– Svart arbeid er garantien for å ikke få dokumentasjon, forteller Vigeland.

Tidlig ute med å bestille takstmann

Og når du først skal selge boligen, er det viktigere enn noen gang å være tidlig ute med å bestille takstmann. Som TV 2 tidligere har skrevet om, er det lenger ventetid på takstmenn nå etter at avhendingsloven trådte i kraft 1. januar.

Dokumentene det nå stilles høyere krav til, kommer primært fra selger og megler. Selv om samarbeidet er godt, mener to av tre takstmenn at de enten får nødvendige dokumenter fra megler for sent, må få be om å få dokumentene tilsendt, eller må hente dem selv.

Det kommer frem i en undersøkelse gjort av Norsk takst, der flere hundre takstmenn har deltatt.

– Grunnen til at det tar noe lengre tid med de nye tilstandsrapportene, skyldes ikke bare takstmennene og mer omfattende undersøkelser. Det handler også om kundens forberedelser, mer rådgivning, og deres enkle tilgang på nødvendig dokumentasjon de må få fra andre. Det er ikke noe en aktør alene kan løse. Dette er et samarbeid, sier styreleder i Norsk takst, Sture Pettersen, til TV 2.

HEKTISK: Styreleder i Norsk takst, Sture Pettersen, forventer stort press på takstmennene de neste månedene. Foto: Nicolas Tourrenc

Ifølge undersøkelsen oppgir hele 84 prosent av de spurte at de så langt har hatt nok kapasitet til å håndtere merarbeidet, men at flere av dem ikke er like optimistiske de neste tre månedene, og ser for seg at det blir adskillig mer jobb utover våren.

– Det viktigste rådet til boligselgere er at de ikke venter med å bestille takstmann, selv om de planlegger å selge først i mai eller juni. De nye tilstandsrapportene har 12 måneders varighet. Det er derfor ingen grunn til å vente. Bestill nå, sier styrelederen.

