Dette skjedde i Ukraina i natt

* Den ukrainske regjeringen sier at russiske styrker blokkerte 45 busser som var sendt for å evakuere sivile fra den beleirede havnebyen Mariupol sør i Ukraina. Dermed klarte kun 631 mennesker å ta seg ut av byen med privatbiler, ifølge regjeringen.

Tolv ukrainske lastebiler fikk levert humanitære forsyninger til Mariupol, men disse ble tatt av russiske styrker, ifølge Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk. Mariupol har vært beleiret og blitt bombardert i en måneds tid, og den humanitære situasjonen i byen beskrives som katastrofal.

* Australia vil sende pansrede kjøretøy av typen Bushmaster til Ukraina, sier statsminister Scott Morrison. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte til det australske parlamentet på torsdag og ba om de australsk-produserte firehjulsdrevne kjøretøyene.

– Dere har veldig gode, pansrede personalkjøretøy, Bushmaster, som kan hjelpe Ukraina betydelig, samt andre typer utstyr, sa Zelenskyj til de folkevalgte. De vil fraktes på C-17 Globemaster-fly, opplyser Morrison, men han ville ikke si hvor mange som sendes eller når.

* Roberta Metsola, EU-parlamentets president, er på vei for å besøke Ukrainas hovedstad Kyiv. Av sikkerhetsgrunner er detaljene rundt reisen holdt hemmelig. Talsmannen hennes sier kun at Metsola er der for å sende et budskap om håp og støtte på vegne av EU-parlamentet.

I midten av mars dro statslederne til Tsjekkia, Polen og Slovenia sammen til Kyiv for å møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Også deres tur var for å vise støtte til Ukraina etter den russiske invasjonen.

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at situasjonen i Sør-Ukraina og Donbas, som Russland retter angrep mot, fortsatt er «ekstremt vanskelig». Russland prioriterer militæroperasjonene i Donbas, som siden 2014 har vært styrt av russisk-støttede separatister.

I en video publisert torsdag sier Zelenskyj at russiske styrker «prøver å finne ut hvordan de skal konsolidere sin tilstedeværelse der», skriver CNN. Både i Donbas, den beleirede byen Mariupol i sør og i retning av byen Kharkiv i nordøst samler russiske styrker seg for å forberede angrep, advarer Zelenskyj.

* Russiske styrker har forlatt Tsjernobyl og overlatt kontrollen over det nedlagte kjernekraftverket til ukrainerne, opplyser ukrainske myndigheter.

– Det er ikke lenger noen russiske soldater ved og rundt kjernekraftverket i Tsjernobyl, melder det statlige ukrainske byrået som har ansvaret for den avstengte sonen rundt kjernekraftverket, på Facebook torsdag kveld.

* Russland henter ut deler av styrkene landet har i Georgia, for å utstasjonere dem i Ukraina, ifølge britisk etterretning. Det britiske forsvaret mener det er snakk om mellom 1.200 og 2.000 soldater, som blir organisert i tre grupperinger.

– Det er høyst usannsynlig at Russland planla å hente forsterkninger på denne måten, og dette er en indikasjon på de uventede tapene de har lidd under invasjonen, skriver departementet i sin daglige oppdatering om krigen.

* Situasjonen i Ukrainas hovedstad Kyiv har roet seg noe ned, sier byens militærkommandør general Mykola Zjyrnov i en uttalelse sent torsdag. Det foregår fortsatt kamper i utkanten av byen, legger han til.

Zjyrnov understreker at den sivile infrastrukturen blir gjenoppbygget, og påpeker at torsdagen var rolig. Han sier videre at det ukrainske forsvaret og andre myndigheter er i gang med å fjerne miner fra områder der ukrainerne har tatt tilbake kontrollen.

* To ukrainske generaler er fratatt graden, opplyser landets president Volodymyr Zelenskyj, som kaller dem forrædere. Zelenskyj sa at «noe hindret dem fra å slå fast hvor hjemlandet deres er», og at de «brøt med sin militære troskapsed til det ukrainske folk».

Ifølge Zelenskyj hadde en av generalene ledet arbeidet med innenrikssikkerhet ved sikkerhetstjenesten SBU. Den andre var sjef for SBU i Kherson-regionen, den første byen som falt til russerne etter invasjonen.