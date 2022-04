Hevder soldater fikk strålingsskader

Denne uken ble det kjent at russiske styrker forlot Tsjernobyl-kraftverket, etter at det ble okkupert den 24. mars. Det statlige ukrainske kraftselskapet uttalte at russiske styrker hadde gravd skyttergraver i et område som skal være svært strålingsforurenset. Området lå innenfor den forbudte «sonen» omkring atomkraftverket.

De skal ha fått panikk etter første tegn på sykdom, som kom til syne veldig raskt, rapporterer selskapet Energatom på sin kanal på Telegram ifølge The Guardian.

IAEA etterforsker strålepåstandene

IAEA skriver i en pressemelding at de ikke har vært i stand til å bekrefte rapporter om at russiske styrker har vært utsatt for høye doser med stråling mens de har vært i Tsjernobyls nedstengte sone. IAEA forsøker nå å hente inn etterretning som kan gi dem et selvstendig bilde av situasjonen.

I samme pressemelding rapporterer IAEA om at sikkerhetssituasjonen er uforandret. Byrået for atomsikkerhet får fortsatt ikke direkte signaler fra Tsjernobyl som gjør at de kan overvåke strålingen, men de får dataen de trenger via overføringer.

Ekspert hevder dette er usannsynlig

Det virker usannsynlig at et større antall soldater skulle utvikle alvorlig strålingsskade, sier atomekspert Edwin Lyman til nyhetsbyrået AP.

De russiske troppene begynte tilbaketrekningen fra Tsjernobyl tirsdag, og skal nå være ute av området.

Energatom sier Russere tok med seg Ukrainere

Ifølge en oppdatering fra Energatom fredag morgen, skal russiske tropper ha tatt med seg et unevnt antall Ukrainere fra Tsjernobyl. Disse påstandene er ikke bekreftet fra annet hold.