Koronanedstengningen i Shanghai strammes til

Kinas største by sliter med å slå ned et omikron-drevet koronautbrudd. Shanghais 26 millioner innbyggere fikk først beskjed om at den østlige delen av byen ville være nedstengt for massetesting over fire dager, etterfulgt av en lignende prosess for Shanghai vest.

Rammer økonomien

Myndighetene lovet at nedstengte butikker skulle få tilbake penger på skatten, og de har forsøkt å opprettholde driften av Shanghais havn, som er den travleste i verden.

I Shanghais finansdistrikt bor ifølge CNN Business mange ansatte på kontoret, slik at de kan jobbe på tross av lockdown. Nyheten om ytterligere restriksjoner, som kom klokken fem fredag morgen, innebærer at de ikke får dra hjem med det første.

Det har likevel ikke hindret røde tall på børsen i morgentimene fredag.

Hovedindeksen Hang Seng gikk ned 1,4 prosent i den tidlige handelen, mens hovedindeksene i Shanghai og Shenzhen falt henholdsvis 0,5 og 0,6 prosent.

På Wall Street gikk industriindeksen Dow Jones og den bredere S&P 500 begge ned 1,6 prosent. Teknologitunge Nasdaq falt 1,5 prosent.Nye restriksjoner kunngjort klokken fem fredag morgen

Ni timer før nedstengningen i øst skulle ta slutt klokka fem fredag morgen, ble nye restriksjoner kunngjort. Det er uklart hvor mange som omfattes. Samtidig starter den fire dager lange nedstengningen av Vest-Shanghai klokka tre.

Ellers i Kina er det bedre nyheter om det største koronautbruddet i landet siden det første i starten av 2020. I provinsen Jilin, som er hardest rammet av det siste utbruddet, lempes det på tiltakene.

Fra fredag får innbyggerne i byen Jilin bevege seg fritt utendørs, så lenge de bruker munnbind. Innendørs må de holde en avstand på en meter. Forsamlinger i parker er fortsatt forbudt.

Myndighetene i provinsen sa på en pressekonferanse at smittespredningen er under kontroll i Jilin by, men ikke ellers i provinsen. Det er gjort framskritt i provinshovedstaden Changchun, som er viktig for bilproduksjon og har vært stengt ned siden 2011.

Det overveldende flertallet av tilfellene i det pågående utbruddet har vært i Jilin-provinsen, som grenser til Nord-Korea i de industritunge områdene nordøst i Kina. Ellers har det også vært mindre utbrudd rundt om i landet, inkludert i finanshovedstaden Shanghai.