Zelensky har avsatt to ukrainske generaler

Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i sin nattlige oppdatering fredag at han har fjernet to generaler i den Ukrainske hæren. Han kaller dem «antihelter», ifølge CNN.

– I dag tok jeg enda en avgjørelse om antihelter. Nå er ikke tiden for å håndtere forrædere, men etter hvert vil alle bli straffet, sa han.

Den ene generalen er tidligere leder for departementet for internasjonal sikkerhet Naumov Andriy Olhovych. Den andre er tidligere leder for kontoret for sikkerhetstjenestene i Kherson-regionen, Kryvoruchko Serhiy Oleksandrovuch. Begge er fratatt titlene.

– De tjenestemenn blant høyere offiserer som ikke har bestemt hvor deres hjemland er, som bryter med sin militære ed om lojalitet til det Ukrainske folk og beskyttelse av vår stat med sin frihet og uavhengighet, vil miste sine militære titler. Tilfeldige generaler hører ikke til her!

sa Zelensky i talen. (Oversatt fra ukrainsk via CNNs engelske oversettelse.)

Mistanker om forræderi preger begge land

I talen sin påpekte Zelensky at de to generalene så ut til å ha problemer med å forstå hvilket land som var hjemlandet deres. Han redegjorde ikke nærmere for mer konkrete årsaker til at han degradert dem i talen.

Russland og Ukraina har en lang felles historie, og svært mange ukrainere har familie i Russland. Frykten for russland-sympatisører og infiltratører brer om seg.

Det samme skjer i Russland - der president Vladimir Putin også har gått hardt ut mot det han kaller forrædere.

– Det russiske folk vil alltid være i stand til å skille ekte patrioter fra avskum og forrædere og vil spytte dem ut som et insekt fra munnen og ned på fortauet, sa Vladimir Putin i midten av mars mens han stirret inn i kameraet, gjengitt hos NBC News.

Det er kanskje ikke så overraskende at Russland og Ukraina, som tidligere kalte hverandre broderfolk, nå mistenkes for å sympatisere med hverandre.

Frykt for russisk spionasje

Med den russiske fullskalainvasjonen i Ukraina, har frykten for sabotasje og separatister økt, skriver New York Times. Ukrainere rystes av rapporter om «dyversanti» - et ukrainsk ord for sabotører og motstandsgrupper som arbeider for russerne, men som blander seg med sivilbefolkningen. Det sår mistillit og forvirring. I sivilsamfunnet lever alle med frykten, og de kan se spioner over alt.

– Med frykt på et slikt nivå, og og med forsøkene på å finne ut hvor faren truer, kan det være lett å forestille seg ting når du ikke vet hvordan fienden ser ut, sier skuespilleren og amatørfotografen Valeriy til New York Times. Han ønsker ikke å oppgi etternavnet sitt, men forteller om hvordan han ble rapportert til politiet. Han ble innbrakt av politiet, men da de fant at han hadde publisert bilder som tydet på at han støttet Ukraina i krigen, lot de ham gå.

Drapsforsøk og sabotører

Mens amatørfotografen New York Times snakket med var en uskyldig forbipasserende, er det ingen tvil om at det finnes russiske sabotører og sympatisører i Ukraina. En gruppe russiske sabotører ledet av en agent fra Russlands hemmelige tjenester, skal ha blitt pågrepet i grenseområdene mellom Ukraina, Slovakia og Ungarn tidligere i mars ifølge det Ukrainske nyhetsbyrået Unian. TV2 har tidligere omtalt både denne hendelsen og flere angivelige drapsforsøk på den president Zelensky.

Også blant sivile har infiltratører blitt avslørt, ifølge borgermester Ihor Polishzhuk i Lutsk i et intervju med New York Times. Han forteller om en amatørflyver som ble avslørt etter å ha levert informasjon til de russiske hemmelige tjenestene siden 2017. Han er anklaget for å ha levert informasjon også de første ukene av krigen.

– Folk er rasende, sa Ihor Polishchuk, og fortalte at hendelsen har gjort folk i området mer mistenksomme.

Paranoia og årvåkenhet

– Det er lite som skiller paranoia og årvåkenhet, sa amatørfotografen Valery til New York Times om hendelsen der han selv ble mistenkt og innbrakt. Måten han ble håndtert på ville vært uakseptabel i fredstid, mener han. Men han ble håndtert på en akseptabel måte, og for en god sak.

– Når alt kommer til alt, hvis det er førstnevnte (paranoia), er det bare litt ubeleilig for en uskyldig person. Men hvis ikke - da kan noen dø, sier han til avisa.