Sven Melander er død

Ifølge Aftonbladet har Melander vært syk i en lengre periode.

Melander ble 74 år gammel.

– Vi er takknemlige for all støtten og omsorgen som er vist til både han og oss i denne tiden. Pappa lo mye hele tiden og var nysgjerrig på både mennesker og verden. Vi håper det er slik han vil huskes og vi er glade og stolte over inntrykkene han har gjort i mange menneskers liv. Vi savner han allerede og skulle ønske vi kunne sørge over han i fred, sier sønnen Victor i en uttalelse.