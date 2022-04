Bolsjunov-trener med norsk bombekritikk: – De forstår ikke noe som helst

Jurij Borodavko mener at norske utøvere fortjener utestengelse i like stor grad som de russiske.

Alexander Bolsjunovs trener, Jurij Borodavko, sier at norske skiløpere fortjener samme utestengelse fra internasjonale konkurranser som løpere fra Russland og Hviterussland.

1. mars ble det klart at russiske og hviterussiske utøvere ble utestengt fra alle konkurranser ut sesongen, i tråd med flere internasjonale sanksjoner mot Russland som følge av deres invasjon mot nabolandet Ukraina.

– De snakker uten at de forstår noe som helst. De kjenner verken Russlands historie eller årsakene til konflikten. Men de gjentar helt klart det som vestlig propaganda formidler, sier Borodavko til Championat, sitert i langrenn.com, og impliserer at personene han snakker om, er nordmenn.

– De anklager Russland for alle synder. Men vet de samme nordmennene at deres fly bombet forsvarsløse libyere ved å slippe mer enn 500 bomber? Kanskje de bør fjerne seg selv fra internasjonale konkurranser og innføre de samme sanksjonene retroaktivt? Tenk dere om og analyser før dere sier noe og stempler et land og deres utøvere. Dere behøver ikke være papegøyer, fortsetter han.

Borodavko snakker om bombingen av Libya i 2011, som Norge tok del i.

– Maser som kråker

Tiraden fortsetter:

– Jeg vil ikke navngi hvem som støtter oss, for det ingen grunn til å utsette dem for det. Men det er til og med nordmenn som har skrevet, om ikke direkte støttet, så i hvert fall stilt spørsmål og bedt om forklaring på hva som skjer.

– Og så er det de som sier det samme, maser som kråker, og til og med pådytter sine egne konklusjoner. Og noen tvinges til å jatte med majoritetens klagekor.

Da utestengelsen i starten av mars ble besluttet, reagerte Borodavko kraftig også den gang.

Norge gjorde det klart at det var uaktuelt med russisk deltakelse på norsk jord.

– Politikk og idrett har alltid vært adskilt. Idrett har alltid vært en ambassadør for fred. Når politikerne blander seg inn i idrett, skjer det slike situasjoner som den vi har her nå. De forveksler idrett og politikk, og de prøver å politisere situasjonen og uttrykke det gjennom idrettsmenn, sa Borodavko da utestengelsen ble vedtatt.