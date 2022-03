Fem personer er sendt til legevakten etter mystisk lukt

Torsdag kveld ble fem personer evakuert etter en mystisk lukt/lekkasje ved et leilighetsbygg i Ålesund.

Det opplyser politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

– Det er ikke avklart hva som lukter i den aktuelle bygningen. Det er ingen personskade, men beboerne blir sent til legevakten for en sjekk, og det er besluttet at huset forblir evakuert til i morgen tidlig, heter det i twittermeldiingen.

Operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, Per Åge Ferstad, sier at brannvesenet kommer til å gjøre nye undersøkelser i morgen.

– Målingene i dag har ikke gitt utslag på noen farlige kjemiske gasser. For å være føre var er det besluttet å evakuere bygget frem til i morgen slik at vi får luftet godt. Så får vi ta en ny vurdering, sier Ferstad.

Beboerne som er sendt på legevakten skal ha kjent noe ubehag som følge av den kjemiske lukten.