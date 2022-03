Hegerberg viste storform før landslagscomebacket – scoret i CL

Lyon - Juventus 3-1 (4-3 sammenlagt)

Ada Hegerberg forsterket sin suverene målrekord i Champions League-kvartfinalen mot Juventus torsdag kveld, og sendte Lyon til semifinale i turneringen.

Hegerberg – som forrige uke annonserte landslagscomeback for Norge – er allerede den mestscorende spilleren i Champions League, og satte sitt 57. mål i turneringen med en kontant heading.

Målet lover godt før landslagscomebacket. Hegerbergs første landslagskamp etter det fem år lange avbrekket blir mot Kosovo torsdag 7. april.

Melvine Malard scoret Lyons andre for kvelden, mens Catarina Macario satte det tredje. Andrea Staskova scoret et trøstemål for Juventus på hjørnespark.

Hegerberg-mål

Med et 2-1-utgangspunkt før kveldens kamp, var Lyon tydelig friskest i starten av kampen.

Juventus satset på de få kontringene de klarte å skape, mens Hegerberg og hjemmelaget presset på for det tidlige målet.

Det tok imidlertid rett over en halvtime før scoringen satt. Etter et praktfullt innlegg fra Selma Bacha, kunne Ada Hegerberg nok en gang feire Champions League-scoring, og sendte hvittrøyene i føringen.

To minutter senere doblet Melvine Malard ledelsen, også denne gangen på hodet.

DOBLET LEDELSEN: Melvine Malard satte 2-0 for Lyon. Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE

Det ble dermed en svært lovende stilling for det franske laget før sidebyttet.

Macario-magi

Kontrollen holdt frem i kampens andre omgang. Igjen tok Lyon tidlig initiativ, og styrte kampen fra starten av omgangen.

Etter hvert så det enda bedre ut for Hegerberg og hennes lag. Midtbanespiller Catarina Macario vartet opp med teknisk magi i feltet, da hun først vendte av en Juventus-forsvarer, før hun hamret ballen i krysset.

MACARIO-MAGI: Catarina Macario scoret et vidunderlig 3-0-mål. Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE

Macarios mesterklasse ble ikke oppgjørets siste mål. Andrea Staskova headet inn et trøstemål for Juventus på corner, men det ble for lite for bortelaget. Det endte dermed 3-1, og 4-3 sammenlagt i hjemmelagets favør.

Den bunnsolide seieren sender Lyon til semifinale i Champions League. Der møter de Paris Saint-Germain, som sendte ut Hegerberg & co. i kvartfinalen forrige sesong.

Caroline Graham Hansen og hennes Barcelona møter Wolfsburg i semifinalen. Tyskerne slo ut Arsenal torsdag kveld.