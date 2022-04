Tenk deg at du står oppslukt i ditt eget arbeid inne på en fabrikk. Jobben er bilproduksjon og kravene til effektivitet og kvalitet er høye. Fokuset på det du holder med på likeså.

Bilfabrikker er strengt bevoktede områder. Det er slett ikke for hvem som helst å ta seg inn der.

Da er det ikke til å komme fra at man hadde blitt litt skvetten om en leopard plutselig hadde kommet luskende mellom maskiner og roboter, med senket hale og olmt blikk.

Kan veie over 90 kilo

Det var akkurat det arbeiderene ved en av fabrikkene til den tyske bilprodusenten Mercedes forleden opplevde En tre år gammel hann-leopard hadde nemlig kommet seg inn i fabrikken som ligger i India.

Vi tipper pulsen hos arbeiderne var rimelig høy en stund. Vi snakker vel nærmest om en sjokkartet opplevelse.

En voksen leopard kan veie over 90 kilo og skulderhøyden over 75 centimeter. Vi snakker med andre ord om stor og farlig katt.

Fabrikken som fikk leopard-besøk åpnet i 1994 og er med det relativt ny og den ligger i indiske Chakan, nære Pune.

Stengt nesten en hel dag

Uansett: De ansatte tilkalte en lokal dyrevernorganisasjon som fikk fanget inn det fryktinngytende dyret.

Leopard-besøket gjorde at fabrikken ble stengt nesten en hel arbeidsdag. Etter en rask helsesjekk av dyret, ble det sluppet tilbake i sitt naturlige habitat.

Hvordan dyret kom seg inn på fabrikken, som ligger i den inddiske byen Chakan sier ikke historien noe om. Men leoparden er både en dyktig svømmer og klatrer.

Produserer C-Klasse og S-Klasse

Det er vel grunn til å tro at de gjør noen videre undersøkelser og tiltak for å hindre at det samme skjer igjen. Slik at arbeiderne kan jobbe trygt å gjøre det de er best til. Nemlig å produsere Mercedes C-Klasse, den stor luksusbilen S-Klasse og SUV-ene GLA og GLS.

Denne fabrikken ble åpnet i 1994 og er en viktig del av Mercedes sitt globale produksjonsnettverk. Den er også, med sine 100 dekar, den største fabrikken for produksjon av luksusbiler i India.

