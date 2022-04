Jerv-kjøpet: - Ranerne festet en sporingsenhet under bilen min

* Se Jerv - Odd på TV 2 Play søndag klokka 18

«Nykommeren Leandro har et enormt toppnivå», skriver TV 2s fotballeksperter Jesper Mathisen og Yaw Amankwah i sin analyse av Jerv.

Den nederlandske 22-åringen - som har vært kaptein for Nederland på aldersbestemt nivå, spilt for klubber som PSV og Juventus og som følges av Cristiano Ronaldo på Instagram - har plutselig havnet i Grimstad.

Da TV 2 var på Jerv-trening i forrige uke herjet Leandro tidvis i spillsekvensen, med teknikk, finter og en rå fysikk.

Så hvordan i alle dager fikk Eliteseriens minste klubb kloa i en spiller med en slik CV?

– Han er en supertalent som har gått gradene i store akademier rundt om i Europa, men han har gjerne vært i for store klubber, som har gått ut over spilletid, sier Jerv-trener Arne Sandstø.

De siste to årene har Fernandes spilt på nest høyeste nivå i Italia, og for PEC Zwolle i Nederland, der han knapt fikk minutter på banen.

BANKET OPP: Slik så Leandro Fernandes ut etter å ha blitt ranet og banket opp i januar. Foto: Privat

Traumatiske episoder

Utenfor banen har det derimot vært mye action - av den uønskede sorten. De siste par månedene har 22-åringen blitt ranet to ganger: den ene gangen kom maskerte gjerningsmenn på hjemadressen hans, den andre gangen ble han oppsøkt og banket opp på gata.

Fernandes viser TV 2 flere bilder fra mobilen sin, der han er mørbanket over hele kroppen etter det siste angrepet.

– Jeg ble ranet to ganger av folk med skumle hensikter, sier han.

– Var du et tilfeldig offer eller gikk de bevisst etter deg?

– Det er en gruppe personer i Nederland som går etter unge fotballspillere. De festet en sporingsenhet under bilen min. Dermed visste de når jeg kom hjem og den type ting. De visste hvor jeg bodde, selv om jeg aldri har lagt ut adressen min på sosiale medier. De visste alt.

– Du fant en sporingsenhet på bilen din?

– Ja, jeg gikk til garasjen og sa at her er det noe galt, vi må sjekke bilen. Etter 20 minutter kom kameraten min tilbake med sporingsenheten.

– Du var jo ikke noen stor stjerne i Nederland, hvorfor tror du at de gikk etter deg?

– Kanskje på grunn av bakgrunnen min? De vet hvilke klubber jeg har vært i, svarer 22-åringen.

– Trenger litt kjærlighet

Kort tid senere ble han altså ranet igjen, denne gangen på gata. Fernandes sier han har mistet klokker, diamanter, penger og kredittkort.

– Da det skjedde igjen skjønte jeg at det var på tide å komme seg vekk, sier han.

Arne Sandstø sier han har snakket med midtbanespilleren om de traumatiske episodene, uten å gå i detalj.

– Vi har hatt et par lange prater. Jeg vet at han er en ung gutt som trenger litt kjærlighet og bli tatt litt vare på, sier han.

I Grimstad får han begge deler.

– Jeg var ikke lykkelig i Nederland, og Arne ga meg muligheten til å komme hit. Jeg tenkte at det var det beste valget for meg, også fordi det er veldig trygt her. Jeg likte måten han snakket til meg, han ga meg følelsen av å være ønsket, sier Fernandes.

Sandstø har hatt få spillere på trening gjennom vinteren, men brikkene har gradvis falt på plass inn mot seriestart. Og en av brikkene han håper kan gi Jerv den lille X-faktoren de trenger for å overleve som nyopprykket, på Eliteseriens minste budsjett, er i høyeste grad Leandro Fernandes.

– Med tanke på eksportene fra Eliteserien de siste årene må det være helt i smørøyet for ham å være her. Presterer han som han gjorde i treningskampen mot Mjøndalen nylig blir han outstanding i Eliteserien. For da gjorde han akkurat som han ville. Han er en veldig bra fotballspiller, fortsatt ung og med et veldig stort potensial.

– Kan han bli en attraksjon i Eliteserien?

– Det er litt avhengig av at resten av laget funker, men Leandro klarer seg alene. Han har veldig gode individuelle ferdigheter. Fart, tempo, teknikk og oversikt. Jeg tipper han er her i ett år, kanskje, og så vil det være så mye interesse for ham at vi må la ham gå, sier Sandstø.

Følges av Ronaldo

22-åringens følgerliste på Instagram kan tyde på at han har gjort litt inntrykk der han vært tidligere: i Grimstad er det nok ingen andre som blir fulgt av selveste Cristiano Ronaldo.

De to møttes i Juventus, og fikk en god relasjon.

– Han var en stor mentor for meg der. Jeg snakker portugisisk, ettersom jeg har familie fra Angola, så det var lett å snakke sammen. Vi fikk et slags bånd, sier han.

Ronaldo har nok aldri hørt om Jerv, men fikk med seg at 22-åringen fikk seg ny klubb i februar.

– Han så på min Instagram-historie at jeg dro til Norge. Han ønsket meg lykke til og ba meg vise på banen at jeg er annerledes, sier Fernandes.

Han vet at Jerv er tippet på nedrykksplass av de fleste, men har ingen problemer med å tilpasse seg en underdogrolle.

– Vi har ingenting å tape. Det er første gang på 100 år at Jerv er i Eliteserien. Vi må spille med stolthet og cojones, som de sier i Spania, sier Fernandes og ler.