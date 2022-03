Buss sto i full fyr i Oslo sentrum

Rundt klokken 19 torsdag kveld rykket nødetatene ut til Oslo sentrum etter melding om flammer i en leddbuss.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken. Alle passasjerer er ute av bussen, og per nå trengs det ikke å evakuere ytterligere, sa operasjonsleder Christian Krohn Engeseth.



Politiet opplyste rundt 19.30 at de vurderer fortløpende om det er behov for evakuering av Oslo City på grunn av røyk.



Det antas at bussen var i bevegelse når hendelsen oppsto da det var passasjerer om bord, ifølge operasjonslederen.

Ingen biler kom forbi i Biskop Gunnerus' gate under brannen. Det er opprettet omkjøring, ifølge politiet.

Se intervjuet med innsatsleder Arve Røtterud:

Klokken 19.40 opplyste politiet i Oslo om at brannen var slukket, og at nødetatene nå jobber med etterslukking.

– Vi fikk melding om at det var sett flammer ut av en leddbuss. En litt dramatisk opplevelse her midt i Oslo sentrum i og med at det ligger så tett på både senter og folk, sa innsatsleder Arve Røtterud.

– Sjåføren skal ha fått beskjed om at det var observert røykutvikling på bussen. Han kjørte så inn til siden og fikk alle passasjerene ut.



Videre forteller innsatslederen at Oslo City stengte både senteret og ventilasjonen under slukkingsarbeidet.