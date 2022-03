Nicholls herjet i storseier: – Brennhet!

Storhamar 5-2 Stjernen

Hull i isen stopper sluttspillskamp

Torsdagens semifinale mellom Storhamar og Stjernen skulle egentlig spilles tirsdag, men måtte utsettes fordi det var boret hull gjennom betongen under isen og inn i vannrøret under.

Det ble uansett et forrykende oppgjør da den første kampen i semifinaleserien ble spilt. Storhamar vartet opp med en dominant forestilling på hjemmebane, og vant 5-2.

– Det tok litt tid å komme i gang, men vi finner oss selv i andre perioden og er effektive der. De er gode offensive, og Evan [Buitenhuis] gjør gode redninger som hjelper oss. Jeg er bra fornøyd med det vi gjorde i dag, sa Storhamar-trener Anders Gjøse til TV 2 ved kampslutt, og la til:

– Vi så litt for komfortable ut etter et par dagers pause, men slapp løs litt og fikk ut energien i andre perioden. Da vet vi at vi har bra kvalitet i spillet vårt.

Stjernen-trener Lasse Fjeldstad var en mindre fornøyd mann da oppgjøret var over.

– Jeg er ikke fornøyd. I første omgang er vi gode, i andre periode klarer vi ikke å få energi i spillet vårt, sa en tydelig skuffet Fjeldstad til TV 2.

Josh Nicholls og Mikael Zettergren strålte med to mål hver, mens Isak Hansen sørget for hjemmelagets femte. Stian Nybraaten Hansen og Haakon Imset Stormli sto for bortelagets mål.

Soloraid

Det tok kun fem minutter for gjestene å ta ledelsen på CC Amfi. Etter fint spill, avsluttet Stian Nybraaten Hansen på flott vis, og sørget for 0-1.

Utligningen kom rundt ett minutt senere for Storhamar, gjennom svenske Mikael Zettergren.

Et glimrende soloraid sendte så Stjernen i ledelsen på ny. Haakon Imset Stormli kom alene gjennom og plasserte pucken forbi en sjanseløs Evan Buitenhuis – hans sjette scoring i årets sluttspill.

– En strålende avslutning!, utbrøt TV 2s kommentator, Bjørn Erevik.

Igjen svarte vertene nærmest umiddelbart, og kampens fjerde scoring var notert kanadiske Josh Nicholls.

Nicholls' mål ble periodens siste, og det sto dermed 2-2 i en intens første omgang.

– Brennhet!

Hjemmelaget presset på og skapte mest i kampens andre periode, og det virket som om det bare var et spørsmål om tid før de skulle snu til ledelse.

Til slutt ble en av de mange sjansene anvendt, igjen via formspiller Josh Nicholls. Kanadieren fikk pucken på distanse, og plasserte den fint i hjørnet.

– Josh Nicholls er brennhet!, hyllet kommentator Jonas Bariås etter Nicholls andre scoring for kvelden.

Minuttet senere ledet Storhamar med to mål. Denne gangen var det Zettergrens tur til å feire sin andre scoring.

Med fem minutter igjen av perioden, ble vondt til verre for Stjernen. Isak Hansen økte til 5-2 for Storhamar, og gjestene fra Fredrikstad hadde en blytung oppgave foran seg.

– Stjernen er i alvorlig trøbbel etter midtperioden, sa Jonas Bariås ved periodens ende.

Etter to svært underholdende første perioder, ble kampens siste en noe roligere periode.

Målene uteble, og kampen endte 5-2 til Storhamar. Hjemmelaget tar dermed et meget sterkt første stikk i semifinaleserien mot kveldens gjester.

Grüner og Manglerud Star blir

Grüner og Manglerud Star beholder plassen i Fjordkraftligaen etter kveldens kvalikresultater.

Narvik klarte å slå Comet i den avgjørende kvalikkampen til Fjordkraftligaen, men ettersom Grüner og Manglerud Star ikke avgjorde kampen i ordinær tid, beholder de plassen på øverste nivå.



Det endte 2-2 mellom Oslo-lagene i ordinær tid, før Manglerud avgjorde i overtid.