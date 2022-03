Nå kommer den virkelige prøven

WASHINGTON D.C. (TV 2): Ingen skal si at Europa ikke ikke ble advart. Allerede i 2005 benyttet Russland for første gang naturgass som utpressingsmiddel.

Det skjedde i kjølvannet av den såkalte Oransjerevolusjonen i Ukraina.

Vladimir Putin likte ikke at den russiskvennlige presidenten Viktor Janukovitsj ble byttet ut med en mer vestlig innstilt leder, og femdoblet over natten prisen Ukraina måtte betale for naturgass fra Sibir.

Da Ukraina nektet, kuttet Putin gassen, noe som førte til at både ukrainere og europeere i et par døgn satt skrekkslagne og håpet at russerne ville skru den på igjen.

Mektig våpen

Flere ganger de siste 15 årene har det skjedd igjen. Russerne har skrudd igjen gasskranene til Ukraina og andre land for få det som de ville - politisk og økonomisk.

Tidligere i vinter strupet Putin mye av gasstilførselen til Europa, i et forsøk på å presse tyskerne til å godkjenne en ny og større gassledning fra Russland - Nord Stream II.

GASSAVHENGIG: Et russisk spesialskip i gang med å legge rørledningen Nord Stream II. Tyskland har foreløpig nektet å godkjenne ilandføringen. Foto: NTB Scanpix

Det førte til at energiprisene gikk taket.

Foreløpig har ikke EU innført noen boikott av russisk gass, slik USA har gjort. De er rett og slett for avhengig av den.

Nesten 40 prosent av all naturgass som brukes i Europa kommer fra Russland.

Bortsett fra atomvåpnene, er gass derfor Putins mektigste våpen.

Krever rubler

Vladimir Putin krever nå at alle «uvennlige» land, noe som i praksis betyr nesten hele Europa, betaler for gassen i russisk i rubler.

Det betyr at de må åpne konto i Russland og kjøpe russisk valuta for å betale regningen, ellers kuttes gassen.

Tiltaket er et utilslørt forsøk på å styrke rubelens verdi.

Sanksjonene i kjølvannet av Putins invasjon førte tidlig i mars til at rubelkursen halverte seg, noe som har gitt enorme prisøkninger for russiske forbrukere.

Ingen europeiske land ønsker selvsagt å svekke sanksjonene de selv innførte i et forsøk på å stanse krigen i Ukraina. Og de påpeker, med kontrakt i hånden, at gassen skal betales i euro.

Det bryr ikke Putin seg om, og nå gjenstår det å se hvem som er tøffest i trynet.

Gassavhengig

Europas økonomi kommer til å lide fryktelig dersom all russisk gass til kontinentet kuttes, spår analytikere i Goldman Sachs.

Energiprisene vil gå kraftig opp, veksten vil snu til nedgang og inflasjon kan også bli et problem.

Tyskland og flere andre land rigger seg allerede for at det kan bli rasjonering på gass.

Halvparten av alle tyske husstander bruker naturgass til oppvarming.

Når dagliglivet og lommeboka rammes på denne måten, vil velgerne bli misfornøyde og europeiske politikere risikerer å bli stemt ut.

KAN BLI KALDT: Halvparten av Tysklands 41,5 millioner husstander trenger naturgass for oppvarming. Foto: NTB Scanpix.

Det risikerer ikke Vladimir Putin, som de siste 20 årene ikke har gjennomført et eneste demokratisk valg. Men den russiske lederen har et annet problem.

Smalhans

Uten gassinntekter vil det snart bli smalhans i Russland.

Eksport av olje og gass står for 45 prosent av den russiske stats inntekter, ifølge IEA. Gassen alene hadde i 2021 en eksportverdi på nesten 60 milliarder dollar, og Europa var den viktigste kunden.

Krig er dyrt, noe mang en diktator smertelig har erfart før. En analyse tyder på at krigføringen koster Russland opptil 20 milliarder dollar hver dag.

DYRT: Krigen i Ukraina har ifølge myndighetene i Kyiv kostet Russland minst 600 stridsvogner og 1700 andre panserkjøretøy. Foto: Det ukrainske forsvaret.

Putin har nå erklært gasskrig mot Europa.

Det vil bli den endelige testen på om samholdet og solidariteten med Ukraina vil holde.

Enkelte land vil trolig måtte bøye seg for de russiske kravene.

I andre, vil politikerne stå overfor et «chicken game», kjent fra amerikanske filmer.

To biler kjører mot hverandre i stor fart, den som svinger unna har tapt. Hvis ingen svinger, taper begge.

Vil europeiske politikere klare å stå løpet ut, uten å bli utstemt av velgerne, eller vil en blakk Vladimir Putin svinge unna først?